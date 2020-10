11.10.2020 11:30 Uhr

Carina Spack und Serkan Yavuz: Das sagen die Fans zur Trennung

Carina Spack und Serkan Yavuz haben mitgeteilt, künftig getrennte Wege zu gehen. Ihre Instagram-Follower schwanken zwischen Trauer und Hoffnung.

Die Fans des inzwischen getrennten Promi-Paares Carina Spack (24) und Serkan Yavuz (27) haben größtenteils mit Trauer auf das Liebes-Aus der beiden Ex-„Bachelor in Paradise“-Kandidaten reagiert. Viele haben zudem die Hoffnung noch nicht aufgegeben, dass es sich vielleicht doch nur um eine temporäre Trennung handeln könnte. Der Grundtenor der Optimisten im Kommentarfeld: „Wer weiß, was die Zeit bringt. Vielleicht werdet ihr wieder zueinanderfinden.“

Quelle: instagram.com

Dass die Beziehung der beiden, die bei der 2019 Ausgabe von „Bachelor in Paradise“ ein Paar wurden, zu Ende sein könnte, mutmaßten aufmerksame Instagram-User schon. Denn Yavuz hatte kurz zuvor alle Pärchenfotos mit Spack auf der Plattform gelöscht. Dennoch herrsche kein böses Blut zwischen ihnen, wie sie jeweils mit derselben Botschaft in ihrer Instagram-Story beteuern.

Dort steht momentan geschrieben: „Carina und ich gehen in Zukunft getrennte Wege. Wir haben ein wundervolles Jahr miteinander verbracht und uns leider am Ende als Liebespaar verloren. Wir sind im Guten auseinandergegangen und blicken auf eine wunderbare Zeit zurück.“ Auch Janine Pink (33) reagierte auf das Liebes-Aus und postete im Kommentarbereich ihre Unterstützung: „Ich bin für dich da, Primel“, so die „Promi Big Brother“-Gewinnerin von 2019 in Richtung ihrer Freundin.

(stk/spot)