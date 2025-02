Film Carl Lumbly enthüllt ‚größte Herausforderungen‘ am Set von ‚Captain America: Brave New World‘

Carl Lumbly - Feb 2024 - Captain America premiere - LA

Bang Showbiz | 27.02.2025, 18:00 Uhr

Carl Lumbly musste wirklich „versuchen, seine Figur aus ‚Captain America: Brave New World‘ zu verstehen“.

Der 73-jährige Schauspieler spielt die Rolle des Isaiah Bradley in dem neuen Marvel-Film und fand den „Anker“ in seinem Alter Ego in der Erfahrung von Minderheiten.

Er erzählte ‚Collider‘: „Eine der größten Herausforderungen oder die Aufgabe, die ich mir selbst gestellt habe, bestand darin, jemanden zu verstehen, der gerade in die Welt kommt, wie wir sie heute kennen, und dessen letzte wirkliche Erfahrung der Welt aus den frühen 1940er-Jahren stammt. In seiner Jugend, kurz bevor er wegging, heiratete er und hatte eine Frau, die schwanger war.“ Sein Charakter verließ dieses Leben und kehrte schließlich in eine Welt zurück, die für ihn nicht wiederzuerkennen war. „Zuerst der Weltkrieg, die Welt des Militärs und dann die Gefangenschaft. Als wir ihn also in ‚The Falcon and the Winter Soldier‘ kennenlernen, war dies ein Mann, der den kleinsten Winkel der Welt gefunden hat, den er finden kann, und er versucht einfach, genau dort zu bleiben, aus dem Weg zu gehen. Jedes Mal, wenn er den Kopf gehoben hat, hat ihn etwas umgeworfen.“

Sein Anker für Isaiah sei die Erfahrung so vieler Menschen – Schwarze, Obdachlose, Einwanderer – in Amerika, die die Erfahrung gemacht haben, dass ihre Erwartungen an die Anwendung der Prinzipien der Gleichheit in dieser Nation, in dieser Republik enttäuscht wurden, die aber „immer noch in die Prinzipien verliebt sind und mit diesem Gedanken im Hinterkopf weitermachen“. Der Hollywoodstar merkte an, dass wir „in dieser neuen Welt mutig sein müssen“, weil sie „wild“ ist, denkt aber, dass seine Figur zu Beginn der Handlung noch ein „intaktes Herz“ hat. Er sagte: „Wenn der Saft am süßesten ist, ist es an der Zeit, sich zu bewegen, und er war unterwegs. Er war da. Jetzt, mit dem, was passiert, ist er vorsichtig in Bezug auf diese neue Welt, und man muss in dieser neuen Welt mutig sein, denn diese neue Welt ist wild.“