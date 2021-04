Carl Philip und Sofia gratulieren Frechdachs Alexander zum Geburtstag

Carl Philip und Sofia von Schweden und Geburtstagskind Alexander (stk/spot)

19.04.2021 14:21 Uhr

Prinz Alexander, der Sohn von Carl Philip und Sofia von Schweden, wird am Montag fünf Jahre alt. Ein royaler Frechdachs ist er schon jetzt.

Carl Philip (41) und Sofia von Schweden (36) senden auf ihrem offiziellen Instagram-Account süße Geburtstagsgrüße an ihren Sohnemann Alexander, der am 19. April fünf Jahre alt geworden ist. Zu zwei Fotos des Mini-Royals heißt es: „Heute feiern wir unseren charmanten, neugierigen und schelmischen 5-Jährigen.“

Was das Paar damit meint, liegt auf der Hand: Mit einem süßen Frechdachs-Grinsen lächelt ihr Erstgeborener auf den Bildern in die Kamera – wenn da jemand nicht royalen Schabernack ausheckt. Den gibt es seit Kurzem im Dreierpack bei Carl Philip und Sofia. Keinen Monat ist es her, als Ende März mit Julian von Schweden der dritte Sohn der beiden das Licht der Welt erblickte – damals mit schwarzweißen Familienfotos der drei Jungs auf Instagram verkündet. Das mittlere Kind, Gabriel von Schweden, kam 2017 auf die Welt.