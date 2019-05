Carly Rae Jepsen: „Wir sind jetzt seit zwei Jahren zusammen!“

Donnerstag, 9. Mai 2019 08:34 Uhr

Carly Rae Jepsen hütete sich anfangs davor, sich mit ihrem Freund James Flannigan einzulassen. Die ‚Call Me Maybe‘-Hitmacherin ist heute äußerst glücklich mit dem Musiker liiert. Wie sie nun auspackt, hätte sie der Romanze zu Beginn jedoch fast keine Chance gegeben.

„Er ist Brite. Wir waren ungefähr ein Jahr lang beste Freunde und ich dachte stets, dass er nur Ärger bedeutete. Aber dann überzeugte er mich nach einer Weile, dass wir eine gute Idee wären“, verrät die 33-Jährige. Und Carlys Mut zum Risiko zahlte sich aus: „Wir sind jetzt seit ungefähr zwei Jahren zusammen!“ Im Gespräch mit dem ‚Table Manners with Jessie Ware‘-Podcast verrät die Kanadierin auch, wie sich das Paar kennenlernte: „So vorhersehbar es ist: Er ist ebenfalls Musiker und Produzent, also trafen wir uns auf die übliche Art, bei der Arbeit. Wir wurden beide zu einem Songwriting-Camp in Nicaragua eingeladen.“

Die Mutter hat ihn einfach eingeladen

Ihr erstes gemeinsames Date sei ziemlich ungewöhnlich abgelaufen – Carlys Mutter habe sich nämlich eingemischt. „Ich glaube, meine Mama hat ihn eines Tages zum Abendessen eingeladen, als sie mich in Los Angeles besuchte. Ich meinte ‚Okay, cool, er wird nicht kommen, es wird wie ein Familien-Dinner sein‘. Aber er kam und es fühlte sich stark wie ein Date an. Ich denke, mein erstes Date war mit meiner Mutter“, zeigt sich die Künstlerin peinlich berührt.

Quelle: instagram.com