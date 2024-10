"Wie kann eine Mutter so etwas tun?" Carmen Geiss macht Cora Schumacher schwere Vorwürfe

Carmen Geiss (l.) und Cora Schumacher kennen sich bereits seit mehr als 20 Jahren. (dr/spot)

SpotOn News | 07.10.2024, 16:42 Uhr

In einem emotionalen Instagram-Post bezieht Carmen Geiss Stellung in der Fehde zwischen Cora und Ralf Schumacher. Neben Ralf nimmt Geiss auch deren Sohn David in Schutz und findet teils deutliche Worte.

Carmen Geiss (59) findet deutliche Worte: Die Ehefrau von Robert Geiss (60) hat in einem ausführlichen Instagram-Post im öffentlich ausgetragenen Streit zwischen Cora Schumacher (47) und ihrem Ex-Mann Ralf Schumacher (49) Stellung bezogen. Dabei springt sie ihrem guten Freund Ralf einmal mehr zur Seite und kritisiert das Verhalten von Cora Schumacher.

Video News

"Manchmal frage ich mich, warum manche Menschen nicht einfach loslassen können", beginnt Geiss ihren Post. Die Familie Schumacher habe so viel durchgemacht, und obwohl Ralf seit fast zehn Jahren von Cora geschieden sei, lasse diese ihn nach seinem Coming-out im Sommer einfach nicht in Ruhe: "Ralf hat sich geoutet und lebt glücklich mit seinem Mann Étienne, aber anstatt Frieden zu finden, gibt es nur unnötiges Drama."

Carmen Geiss: "Wie kann man so etwas seinem eigenen Kind antun?"

Cora mische sich in alles ein und habe sogar ihrem Sohn mit einer Klage gedroht: "Wie kann eine Mutter so etwas tun?" Auch David Schumacher (22), der nach dem Outing seines Vaters ihm umgehend viel Glück wünschte und sich öffentlich freute, habe in seinen jungen Jahren schon so viel durchgemacht. Dabei habe er sich jedoch "immer respektvoll" geäußert und nie ein schlechtes Wort über seine Mutter verloren. David habe versucht, Frieden zu finden und sich von dem Chaos zu distanzieren, das seine Mutter verursache. Und noch einmal wird Geiss deutlich: "Wie kann man so etwas seinem eigenen Kind antun?"

Ralf und David würden "aus Respekt und Liebe" schweigen. So habe auch Ralf immer gesagt, dass Cora die Mutter seines Sohnes und er darauf stolz sei: "Aber wie lange soll man sich noch ausnutzen lassen?" Es sei nun Zeit, dass Ruhe einkehre: "Für David, für Vivienne, für Ralf und Étienne." Carmen Geiss hoffe, dass eines Tages die Wahrheit ans Licht komme und dass Cora erkenne, dass es Zeit ist, loszulassen und sie ihrer Familie den Frieden geben könne, den sie so sehr verdienen.

Cora Schumacher macht Schluss mit Social Media

Cora Schumacher hatte zuvor nach einem Post ihres Sohnes David in Bezug auf den öffentlichen Streit seiner Eltern angekündigt, sich vorerst aus den sozialen Netzwerken zurückzuziehen. Sie habe Hassnachrichten, Morddrohungen und Aufforderungen zum Suizid erhalten. Carmen Geiss gilt seit vielen Jahren als enge Freundin von Ralf Schumacher und teilte zu ihrem aktuellen Post auch gemeinsame Bilder von sich und dem Ex-Formel-1-Fahrer.

Auch nach dessen Outing im Juli 2024 meldete sich Geiss als einer der ersten prominenten Menschen und kommentierte den entsprechenden Post. "Nach zwei Jahren könnt ihr endlich eure Liebe der Welt zeigen", freute sie sich für ihren Freund im Sommer.