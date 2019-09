Carmen Geiss protzt mit 1800-Euro-Jacke und verstört ihre Fans

Die Unternehmer-Familie “Die Geissens” sind für ihren luxuriösen Lifestyle bekannt. In ihrer eigenen Reality-Serie gewähren sie den Zuschauern seit Jahren einen Einblick in das Leben der Superreichen. Nun protzte Carmen Geiss (54) bei Instagram mal wieder mit einer 1800 Euro- Jacke und beschimpfte den angeblich miserablen Kundenservice eines Designer-Labels. Der darauf folgende Shitstorm lies allerdings nicht lange auf sich warten…

1800 Euro: So viel ließ sich Carmen Geiss eine Jacke für eine ihrer Töchter kosten. Ärgerlich wenn ein prunkvolles Stück von diesem Wert bereits nach zwei Monaten eingesaut ist. Und umso ärgerlicher wenn keine Reinigung der Welt die hartnäckigen Flecken von dem edlen Stoff entfernen kann.

Da hilft wohl nur noch der Gang zum Kundenservice vom Hersteller „Yves Saint Laurent“. Dachten sich die Geissens zumindest. Allerdings war selbst das Unternehmen nicht dazu in der Lage das hochwertige Kleidungsstück von den nicht näher definierten Schmutzstellen zu befreien. Laut dem Kundenservice ist das befleckte Teil nämlich reif für die Tonne. “Da müssen Sie die Jacke halt wegschmeißen”, zitiert Carmen Geiss einen angebliche Mitarbeiter der Luxusmarke.

„Diese Marke kaufen wir nie wieder“

Die Blondine postete nun ein Video auf Instagram auf dem sie sich den Frust über den angeblich schlechten Service von der Seele redet. “Diese Marke kaufen wir nie wieder”, so die 54-Jährige völlig verärgert. Am Ende des Beitrags wirft die Millionärs-Gattin das ihrer Meinung nach unbrauchbare Stück wütend in die Ecke.

Doch anstatt Verständnis erntet Carmen für diesen Post nur entsetzte Kommentare und einen handfesten Shitstorm. “Dafür geh ich zwei Monate arbeiten”, kommentierte ein Nutzer. “Kinder brauchen keine Jacken für so viel Geld”, schrieb ein anderer. “Diese Jacke kostet mehr als mein Auto”, so ein Nutzer.

Wer seinen Reichtum so zur Show stellt wirkt einigen Zuschauern unsympathisch und läuft Gefahr einen Shitstorm nach dem anderen auszulösen. Zuletzt schaltete sich sogar die Tierschutzoraganisation “PETA” ein und kritisierte den Umgang der Familie mit einem Hund.