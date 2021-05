Carmen Geiss verrät die Zukunftspläne ihrer Tochter Davina

Shania Geiss, Robert und Carmen Geiss und Davina Geiss (v.l.n.r.) im Hafen von Venedig im Juni 2020 (jom/spot)

31.05.2021 21:00 Uhr

Davina Geiss hat am 30. Mai ihren 18. Geburtstag gefeiert. Mutter Carmen Geiss hat ihr nicht nur emotional auf Instagram gratuliert, sondern in einem Interview auch über die Zukunftspläne ihrer Tochter gesprochen.

Carmen Geiss (56) hat am vergangenen Sonntag ihrer Tochter Davina zum 18. Geburtstag liebevoll auf Instagram gratuliert. Zu einer Collage mit alten Kinder- und Babyfotos schrieb sie unter anderem: „Dass Gesundheit und Liebe dich begleiten, du immer respektvoll sein wirst zu anderen Menschen und weißt, wer dich geprägt hat! […] Wir werden immer für dich da sein und deine Löwen-Mama wird dich bis zum Tod beschützen, auch wenn du jetzt erwachsen bist!“

Im Interview mit „Bild“ verriet die 56-Jährige, welche Zukunftspläne Davina und ihre 16-jährige Schwester Shania bereits schmieden: „Die eine möchte das Geschäft, die andere die Serie übernehmen. Davina möchte Mode und Immobilien verkaufen – Shania modeln und auch ins TV. Da ist also von uns auf jeden Fall was mit drin. Und beide möchten zu ‚Let’s Dance‘ – genau wie ich.“

Geburtstagswünsche auch von Vater Robert

Auch Robert Geiss (57), das Oberhaupt der TV-Familie, hat seiner Tochter zum 18. auf Instagram gratuliert. Zu einem alten Foto, auf dem er seine Tochter als Baby auf dem Arm hält, schrieb er: „Vergangen sind so schnell die Jahre, du bist jetzt groß, gar keine Frage. Ich drück‘ dich jetzt einmal ganz feste, denn du wirst immer sein die Beste. […] Ich wünsche dir Glück und alles Gute und denke an dich in jeder Minute. Ich liebe dich mein Schatz.“