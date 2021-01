04.01.2021 19:00 Uhr

Carmushka: So sieht sie vier Monate nach der Geburt aus!

Ihre eine Millionen Fans sind geschockt: So fit ist Carmushka nur wenige Monate nach der Geburt ihrer Tochter Mathilda!

Erst vier Monate sind seit der Geburt von Töchterchen Mathilda vergangen. Aber von Babypfunden ist bei Mama Carmushka (Carmen Kroll, 28) absolut keine Spur. Das beweist der Blick auf den After-Baby-Body der Influencerin.

Topfit nach nur vier Monaten

Mit einem Baby an der Seite ist es morgens nicht leicht, sich direkt in Schale zu schmeißen. Das weiß seit einigen Monaten auch Neu-Mama Carmushka alias Carmen. In ihrer Instagram-Story teilt die Influencerin jetzt ein Bild, auf dem sie eigentlich nur ihren postnatalen „Gammel“-Look präsentieren will. In Jogginghose, Still-BH und mit zerzausten Haaren präsentiert sich die Kölnerin ihren Fans, doch denen fällt nur der Hammer Body von Carmen auf und das nur vier Monate nach der Geburt ihrer Tochter.

So kam Carmushka zurück auf ihr Gewicht

Nach zahlreichen Komplimenten zu ihrer Figur meldet sich Carmen auch selbst erneut in ihrer Story zu Wort und verrät, wie sie so schnell wieder zu ihrem „Ursprungsgewicht“ zurück gekommen ist. Wer jetzt darauf hofft, ein Wundermittel von der Influencerin zu erfahren, der irrt allerdings! Carmen hat nämlich schlichtweg gar nichts gemacht, um Babypfunde zu verlieren. Anscheinend hat sie einfach nur riesengroßes Glück und kann selbst kaum fassen, was ihr Körper von alleine gemeistert hat.

Sie sendet eine wichtige Botschaft an alle Mütter

Obwohl sie sehr glücklich über ihren Körper ist, hat Carmen das Gefühl, als hätte sie sich zu rechtfertigen, nur weil sie ohne Sport so schnell wieder in Shape ist. Doch sie macht sich und auch anderen Schwangeren Mut und beteuert, dass es eben bei jedem Körper anders ist: Nichts ist richtig und nichts falsch. Ihr persönlich wäre es sogar lieber gewesen, wenn sie ein paar Kilo mehr aus der Schwangerschaft behalten hätte.

So erfuhr Carmen von ihrer Schwangerschaft

Nicht nur, dass sie so schnell wieder ihren alten Körper zurück hat, auch die Schwangerschaft selbst war ein einziges Wunder. Anfang letzten Jahres wurde Carmen nämlich eigentlich gesagt, dass es für sie sehr schwer werden würde, eigene Kinder zu bekommen. Was zu dem Zeitpunkt noch keiner weiß: Die Influencerin ist bereits Schwanger. Ein anderer Arzt entdeckte dann das kleine Wunder des Paares. Anfangs ein großer Schock für die 27-Jährige, doch inzwischen sind sie und Ehemann Niclas komplett im Familienalltag angekommen.

(AK)