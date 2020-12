12.12.2020 11:16 Uhr

Caro & Andreas Robens haben geheiratet: „Sommerhaus“-Stars unter den Gästen

Caro und Andreas Robens haben zehn Jahre nach ihrer Hochzeit ihr Eheversprechen auf Mallorca erneuert. Zu ihren Gästen zählten einige Promis, die mit dem Paar am "Sommerhaus der Stars" teilgenommen haben.

Caro und Andreas Robens haben Anfang November den Sieg bei der RTL-Show „Das Sommerhaus der Stars“ (auch via TVNow) eingefahren. Jetzt hat das Paar sein erfolgreiches Jahr noch mit einer besonderen Feier gekrönt: Auf Mallorca gaben sie sich zehn Jahre nach ihrer Hochzeit zum zweiten Mal das Jawort. Die VOX-Sendung „Goodbye Deutschland“, die das Paar regelmäßig bei seinem Alltag auf der Sonneninsel begleitet, hat ein Hochzeitsbild der beiden auf Instagram geteilt und gratuliert.

„Ein kleines Fest“

Das Paar hat sich für den Anlass besonders schick gemacht. Caro Robens setzte auf ein dunkelrotes, enganliegendes Kleid im Meerjungfrauenstil, ihr Ehemann trug einen schwarzen Anzug und kombinierte dazu einen Zylinder in Schwarz und eine farblich auf seine Ehefrau abgestimmte Krawatte. „Die große Sause fällt aus. Ein schönes, kleines Fest mit wenigen Freunden wird es dennoch“, heißt es in dem Post von „Goodbye Deutschland“. Durch die Corona-Bestimmungen sind auf Mallorca Festivitäten nur mit 40 Teilnehmern erlaubt, zudem gilt eine Sperrstunde ab 22 Uhr.

Diese Promis waren unter den Gästen

Weitere Eindrücke der kleinen Feier lieferten die anwesenden Promi-Gäste in einigen Instagram-Storys. Die ehemaligen „Sommerhaus der Stars“-Teilnehmer wollten den besonderen Tag ihrer Kollegen nicht verpassen: Ex-„Bachelor“ Andrej Mangold (33), die YouTuber Lisha und Lou sowie Annemarie Eilfeld (30) und Partner Tim Sandt waren anwesend. Nach der Trauung feierten die Gäste in einem weißen Partyzelt, in dem Sängerin Annemarie Eilfeld zu späterer Stunde dem Paar sogar ein Ständchen widmete.

(jom/spot)