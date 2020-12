10.12.2020 20:30 Uhr

Caro Daur & „Gemischtes Hack“ Tommi Schmitt: Ist das der Liebesbeweis?

Seit Wochen diskutiert das Netzt: Ist Influencerin Caro Daur mit Podcaster Tommi Schmitt zusammen? Die beiden selbst sorgen jetzt für den ultimativen Hinweis, der dieses Gerücht bestätigen könnte.

Dürfen wir uns bald ganz offiziell für Caro Daur und Tommi Schmitt freuen? Seit Wochen munkeln die Fans über eine mögliche Beziehung zwischen der Influencerin und dem „Gemischtes Hack“-Podcaster. Inzwischen gibt es etliche Indizien, die dafür sprechen würden. Den entscheidenden Hinweis könnten die beiden jetzt selbst auf Instagram gegeben haben. Versehen oder Absicht?

Ist die Liebe damit bestätigt?

Fans von Tommi Schmitt wissen: Der 31-Jährige ist großer Fan der Fashion Brand „Fred Perry“. Vor allem in einem grünen Pullover der Marke dürften aufmerksame Follower den Comedy-Autor schon öfter gesehen haben. Genau dieser Pullover taucht jetzt plötzlich auch an anderer Stelle auf: Nämlich bei Caro Daur!

Trägt Caro Tommis Pullover?

Auf Instagram beweist die Influencerin regelmäßig ihren ausgezeichneten Modegeschmack. In ihren Stories zeigt sie sich jedoch gern auch mal ungeschminkt und in gemütlicher Kleidung. So auch kürzlich: In einem stylischen Home-Outfit präsentiert sie ihren Followern ihre Lieblingsschokolade, dabei sticht jedoch etwas ganz anderes ins Auge: Caro trägt exakt den selben Pullover, der auch in Tommis Kleiderschrank hängt. Allerdings scheint er der 25-Jährigen ein wenig zu groß zu sein, denn der Pullover sitzt ziemlich oversized. Vielleicht ein kleines Andenken, das Tommi der Influencerin bei seinem letzten Hamburg-Besuch da gelassen hat?

Gemeinsamer Ausflug

Angeblich wurden die beiden sogar schon zusammen gesichtet: Eine Augenzeugin will die beiden an der Hamburger Alster gesehen haben und zwar Hand in Hand. Dass Caro an besagtem Tag tatsächlich genau dort unterwegs war, hat sie kurz darauf selbst mit einem Clip in ihrer Instagram-Story bestätigt. Über den Comedy-Autor verliert sie jedoch kein Wort.

Offizielles Statement?

Bislang haben sich die beiden zu den Gerüchten noch nicht geäußert aber vielleicht ist das ja auch gar nicht mehr notwendig. So ein gemeinsamer Pullover spricht doch eigentlich für sich, oder? Wer weiß, vielleicht gibt es ja schon bald das erste gemeinsame Instagram-Selfie von Caro und Tommi. Die Fans würde es sicherlich freuen! (AB)