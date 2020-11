30.11.2020 15:27 Uhr

Caro Daur in Love? Ist „Gemischtes Hack“-Podcaster Tommi Schmitt ihr Neuer?

Hat sich Caro Daur etwa Podcaster Tommi Schmitt geangelt? Die Fans munkeln schon seit Wochen, ob zwischen der Influencerin und der einen Hälfte von „Gemischtes Hack“ was läuft und tatsächlich: Im Netz lassen sich inzwischen eine ganze Handvoll Indizien finden, die darauf hinweisen, dass die beiden ein Paar sein könnten.

Felix Lobrecht (31) und Tommi Schmitt (31) haben das geschafft, wovon viele träumen: Mit mehr als 500.000 Streams wöchentlich zählt „Gemischtes Hack“ zu den erfolgreichsten Podcasts Deutschlands. Unter den „Hackis“, wie sich die treuen Hörer des Formats selbst bezeichnen, befindet sich auch Influencerin Caro Daur. Doch ist die 25-Jährige vielleicht nicht nur riesen Fan des Podcast, sondern auch von Moderator Tommi Schmitt? Schon seit Wochen spekulieren die Follower über eine mögliche Beziehung zwischen der Blondine und dem 31–Jährigen und im Netz sorgen die beiden tatsächlich selbst für eine Handvoll Indizien.

Zur selben Zeit am selben Ort

Ob das ein Zufall ist? Verfolgt man die Instagram-Stories von Caro und Tommi aufmerksam, fällt auf: Die beiden befinden sich verdächtig oft zur selben Zeit, am selben Ort! Erst posten die beiden zeitgleich von der Nordseeinsel Sylt, dann teilt Caro einen kleinen Clip, in dem sie mit einem türkisen Tretboot über einen See schippert. Noch am selben Tag folgt ein identischer Post von Tommi, der allem Anschein nach in ein und dem selben Boot sitzt. Verdächtig? Der Comedy-Autor befindet sich in letzter Zeit ziemlich häufig in Hamburg, dem Wohnort von Caro. Auch im Podcast schwärmt der Kölner immer wieder von der Hansestadt. Auf gemeinsame Fotos warten die Fans jedoch vergeblich. Lediglich in ihrer Instagram-Story lässt sich Caro vor kurzem zu einem Schnappschuss hinreisen: Das Bild zeigt die beiden während eines Waldspaziergangs. Im Hintergrund ist eine Kamera zu sehen. Ein privater Ausflug oder doch eher ein gemeinsames, berufliches Projekt?

Händchenhaltend gesichtet

Mit dem Versteckspiel könnte es nun aber vorbei sein, denn eine Augenzeugin will die beiden jetzt händchenhaltend gesehen haben: „Wir saßen auf einer Bank kurz vor dem Fähranleger Uhlenhorst. Das war am 08. November so gegen 13-14 Uhr. Da ist sonntags bei schönem Wetter immer ein reges Treiben. Ich hab in der Gegend umhergeschaut und auf einmal ging an mir eine Frau vorbei, die mir extrem bekannt vorkam – mit einem Mann an der Hand. Ich wusste sofort, dass es Caro Daur ist.“ Und auch der Mann an ihrer Seite bleibt nicht unerkannt: „Im Hinblick auf die Statur und den Kleidungsstil, kann es nur Tommi gewesen sein“, erzählt die anonyme Zeugin gegenüber RTL.

Caros Beziehungsstatus: frisch verliebt?

Genaue Details über ihr Liebesleben hält Influencerin Caro bislang weitestgehend aus der Öffentlichkeit heraus. Die Frage nach einem Partner hat die Blondine in vergangenen Interviews jedoch immer wieder verneint: Ihr Leben sei zu stressig und sie sei viel zu viel unterwegs für eine Beziehung. Tommi, der selbst in der Medienbranche tätig ist, kann das sicherlich nachvollziehen. Auch der Kölner scheint nicht mehr in festen Händen zu sein, denn die Fotos mit Freundin Selina, die vor längerer Zeit noch auf seinem Instagram-Account zu finden waren, sucht man inzwischen vergeblich.

Liebesnest?

Bislang wohnte Caro in Hamburg noch im Haus ihrer Eltern. Doch wie es aussieht, hat sich die 25-Jährige nach einem ganz eigenen Rückzugsort gesehnt, denn Hotel Mama ist Geschichte. Vor wenigen Monaten zeigt sie auf Instagram in einem kurzen Video, wie sie einen Mietvertrag unterschreibt: „So ein surrealer Moment. Ich glaube, es wird Zeit für den nächsten Schritt“, sagt sie. Ob in der neuen Wohnung vielleicht nicht auch Platz für Tommi Schmitt ist? (AB)