Caro Daur: So krass ist ihr Waschbrettbauch

Caro Daur (24) zeigte dieses Wochenende ihre extrem gut trainierten Bauchmuskeln. Bei diesem Anblick werden sogar die krassesten Typen im Fitnessstudio neidisch.

Läuft für Caro Daur. Die erfolgreiche deutsche Mode-Bloggerin mit über zwei Millionen Followern auf Instagram jettet nicht nur um die Welt – von den eleganten Filmfestspielen in Venedig ab zur Fashion Week nach New York City – nein, irgendwann zwischen den zahlreichen Galen und Premieren scheint sie auch noch genügend Zeit für regelmäßige Besuche im Fitness-Studio zu finden.

Anders können wir uns ihr Sixpack aus Stahl nicht erklären. Denn auf dauerhafter Diät scheint die gebürtige Hamburgerin nicht zu sein. Erst im Juli verriet sie, dass sie zum Frühstück am allerliebsten Schoko-Croissants vernascht.

Sexy Auftritt in New York

Bei der Icons Party des Modemagazins ‚Harper’s Bazaar‘ (bei der auch Heidi Klum und ihr Gemahl Hof hielten) am Freitag in New York erschien das Fashion-Victim in einem schwarzen Satin-Anzug. Um den Look etwas aufzulockern verzichtete sie auf ein Hemd und trug lediglich einen schwarzen BH und schicke Goldkettchen unter dem Jacket.

Selbst in lässiger Pose an die Wand gelehnt zeichneten sich ihre Bauchmuskeln dabei mehr als deutlich ab. Nicht nur ihre Freundin, die Hunkemöller-Designerin und Fußballer-Frau Ann-Kathrin Götze (29), kommentierten den Post mit bewundernden Zurufen.

