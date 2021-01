18.01.2021 12:55 Uhr

Caro Daur und Tommi Schmitt kuscheln jetzt ganz offiziell!

Seit Wochen diskutiert das Netz: Sind Caro Daur und Tommi Schmitt ein Paar? Jetzt gibt es endlich den eindeutigen Liebesbeweis!

Der gleiche Pullover, der gleiche Film und der gleiche Ausflug – immer wieder platzieren Fashion-Inflluencerin Caro Daur (25) und Podcaster Tommi Schmitt (31) mögliche Indizien für eine gemeinsame Beziehung, doch so ganz offiziell bestätigen wollten sie die Liebelei nie. Doch jetzt ist endlich Schluss mit dem Versteckspiel…

Erstes Kuschel-Selfie von Caro und Tommi

Vor wenigen Stunden postet Caro Daur jetzt den endgültigen Liebesbeweis in ihre Instagram-Story. Darauf zu sehen: Sie und Tommi Schmitt. Doch nicht wie die letzten Male, wo der „Gemischtes Hack“-Podcaster mal „ganz unauffällig“ durch den Hintergrund spaziert ist. Nein! Dieses Mal gibt es das erste Kuschel-Selfie der beiden Turteltauben. Eng verschlungen liegt Caro in Tommis Arm und die Gesichter der beiden sprechen für sich. Nicht nur Caro postet den Beweis, auch auf Tommis Account gibt das sekundenkurze Kuschel-Selfie zu sehen.

Immer wieder geheime Indizien

Endlich können die Fans der Social-Media-Stars mit der Detektivarbeit aufhören. Die haben die beiden in den letzten Wochen nämlich ganz schön auf Trab gehalten. Immer wieder gab es kleine Hinweise auf eine Beziehung der beiden. Wie zum Beispiel, als der Comedy-Autor in seiner Instagram-Story teilt, dass er gerade den James Bond Streifen „Octopussy“ schaut. Zur gleichen Zeit teilte auch Caro Daur eine Story auf ihrem Account, in der man ganz deutlich den Soundtrack von eben diesem Films hören kann.

Sie trägt seinen Pullover

Die gemeinsame Movie-Night bleibt nicht der einzige Hinweis auf eine mögliche Lovestory zwischen den beiden, denn nur kurz davor sorgte ein Pullover für neues Rätselraten. Fans von Tommi Schmitt wissen: Der 31-Jährige ist großer Fan der Fashion Brand „Fred Perry“. Vor allem in einem grünen Pullover der Marke dürften aufmerksame Follower den Comedy-Autor schon öfter gesehen haben. Genau dieser Pullover tauchte dann auch plötzlich an anderer Stelle auf: Nämlich bei und an Caro Daur!

Reden ist Silber, Schweigen ist Gold, Kuscheln ist Platin?

Zu all diesen Gerüchten haben die beiden bis zu ihrem Kuschel-Selfie geschwiegen. Doch das spricht jetzt wohl für sich – oder? Scheint als dürften sich die Fans jetzt ganz offiziell auf Pärchen-Content der beiden Social Media-Stars freuen. Vielleicht verraten Caro und Tommi dann ja auch mehr zu ihrer Lovestory…

(AK)