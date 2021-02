Caro und Andreas Robens machen den Schönheitsdoktor fit

20.02.2021 21:30 Uhr

Der Sommer kommt! Das denkt sich auch der Düsseldorfer Promi-Doc Dr. Murat Dagdelen und will seinen Body bereit machen für den Strand. Dabei holt er sich Hilfe von niemand geringeres als Caro und Andreas Robens.

Erst vor kurzer Zeit hat sich nämlich Caro Robens in die kompetenten Hände von Dr. Murat Dagdelen begeben und sich einen Feinschliff verpassen lassen.

Dr. Dagdelen bekommt ein Coaching

Deswegen revanchiert sie sich jetzt und verleiht seinem Körper ein Feintuning, schließlich steigen gerade die Temperaturen und der wir gehen mit großen Schritten auf den Frühling zu.

Caro und Andreas Robens erklären gegenüber klatsch-tratsch.de: „Der Doc macht uns immer schön, nun kümmern wir uns um seine Schönheit. Der Doc hat uns ‚gebaut‘ – nun ‚bauen‘ wir ihn!“

Livecoaching auf Instagram

Am Sonntag, den 21. Februar um 15 Uhr wird Caro ihn gemeinsam mit ihrem Mann Andreas Robens live auf Instagram „Ballermann-Beach-Fit“ machen. „Wie die meisten Menschen möchte auch ich kurz vor dem Sommer mehr für meinen Körper tun – wer könnte mich hier besser auf Touren bringen als die liebe Familie Robens (lacht)“, so der Art.

Und weiter: „Aufgrund der Pandemie können Caro und Andreas nicht so häufig nach Deutschland kommen, weshalb ein Online-Training sinnvoll ist. Dass wir das Workout live via Instagram machen, hat natürlich auch noch einen weiteren Hintergrund: ich möchte meiner Community auch mit auf den Weg geben, dass man im ersten Schritt immer versuchen sollte aus eigener Kraft etwas am eigenen Körper zu tun. Der Gang zu mir oder einem meiner Kollegen sollte nie der erste Weg sein. Falls es trotz gesunder Ernährung und Sport Körperpartien gibt, die nicht in Form kommen wollen, gibt es natürlich Behandlungen, die dabei helfen können, das eigene Ziel zu erreichen“, erklärt Dr. Dagdelen.

Wir wird sich der beliebte Promi-Arzt schlagen und welche Tipps werden die Robens ihm mitgeben? Den Livestream gibt es entweder über den Instagram-Kanal von Dr. Dagdelen oder dem der Robens!

(TT)