Mit Isabel Varell und Patricia Larraß Caroline Beil geht unter die Schlagersängerinnen

Caroline Beil will jetzt auch als Schlagersängerin durchstarten. (dr/spot)

SpotOn News | 20.01.2025, 16:30 Uhr

Mit 58 Jahren wagt TV-Moderatorin Caroline Beil einen musikalischen Neuanfang: Zusammen mit Isabel Varell und Patricia Larraß will sie im Schlagergeschäft durchstarten. Ihr erster Song steht bereits in den Startlöchern.

Während sich andere in ihrem Alter langsam auf den Ruhestand vorbereiten, startet Caroline Beil noch einmal richtig durch. Die 58-jährige TV-Moderatorin und Schauspielerin hat sich für einen musikalischen Neuanfang entschieden – und das ausgerechnet im Schlagergeschäft. Zusammen mit den Sängerinnen Isabel Varell (63) und Patricia Larraß (35) hat sie ein Trio gegründet, wie sie gegenüber der "Bild"-Zeitung jetzt verraten hat.

Video News

"Das Projekt hat sofort gepasst. Von den ersten Planungen und Texten bis zur ersten Aufnahme hat alles ohne Widerstände sofort funktioniert", verriet Beil dem Blatt. Die erste Single des Trios trägt den Titel "Heute tragen wir Rot" – passend dazu präsentierten sich die drei Künstlerinnen beim Videodreh in Krefeld komplett in roten Outfits.

Der Song soll mehr sein als nur ein weiterer Gute-Laune-Schlager. "Die Message ist klar: Wir wollen wunderschön aussehen, und zwar nur für uns selbst", betont Isabel Varell. "Frauen brauchen nicht immer einen Mann, um glücklich zu sein", ergänzt Caroline Beil. "Ich kann mit mir und guten Freunden und Freundinnen happy werden."

Große Pläne für die Zukunft

Die drei Sängerinnen haben bereits konkrete Vorstellungen für ihre gemeinsame Zukunft. "Wir möchten jetzt natürlich durchstarten", erklärt Varell. Auftritte in den großen Schlager-Shows des deutschen Fernsehens stehen ganz oben auf der Wunschliste. "Wir würden uns freuen, wenn Florian Silbereisen anrufen würde und uns für seine nächste Show einlädt", so die 63-Jährige. "Aber wir freuen uns natürlich auch über einen Auftritt bei Giovanni Zarrella."

Dass Caroline Beil musikalisches Talent in den Genen liegt, ist kein Geheimnis. Ihr Vater Peter Beil war selbst erfolgreicher Schlagersänger und Trompeter. 2015 wagte sie sich bereits an ein Duett-Album mit dem Titel "Beziehungsweise". 2020 konnten ihre Fans bereits ihre Sangeskünste in der ProSieben-Show "The Masked Singer" mitverfolgen. Dort nahm sie in der zweiten Staffel als Roboter teil und belegte am Ende den sechsten Platz. In der Show gab sie unter anderem die Songs "The Winner Takes It All" von ABBA und "Titanium" von Sia zum Besten. Jetzt folgt mit dem Schlager-Trio der nächste musikalische Karriereschritt.