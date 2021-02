10.02.2021 23:36 Uhr

Caroline Wozniacki wird zum ersten Mal Mutter

Caroline Wozniacki ist schwanger! Der dänische Tennis-Star erwartet im Juni eine Tochter. Vater des Kindes ist ihr Ehemann, der ehemalige Basketball-Profi David Lee.

Der dänische Tennis-Star Caroline Wozniacki (30) erwartet sein erstes Baby! Das gab die ehemalige Weltranglisten-Erste auf ihrem Instagram-Account bekannt. „Wir können es kaum erwarten, unser kleines Mädchen im Juni willkommen zu heißen“, schrieb sie zu einem Bild mit Babyutensilien und Ultraschallbildern des ungeborenen Kindes. Ihr Ehemann, der Ex-Basketball-Profi David Lee (37), postete via Instagram ein Bild der beiden und bestätigte damit die Schwangerschaft ebenfalls.

„Wir sind so aufgeregt, ein Baby-Girl im Juni zu begrüßen“, kommentierte er seinen eigenen Post. Die beiden gaben sich nach ihrer Verlobung im November 2017 im Juni 2019 in Italien das Ja-Wort, wobei Wozniackis langjährige Freundin Serena Williams (39) als Brautjungfer mit dabei war. Im Dezember 2019 gab sie ihren Rücktritt vom Tennis-Zirkus bekannt und kündigte an, bald eine Familie gründen zu wollen.

(dr/spot)