Stars Carrie Underwood: Sie übernimmt Katy Perrys Stuhl Carrie Underwood soll Katy Perry in der nächsten Staffel von ‚American Idol‘ ersetzen. Die 41-jährige Country-Ikone gewann 2005 die vierte Staffel des Gesangswettbewerbs und soll jetzt ausgewählt worden sein, in der nächsten Staffel neben Lionel Richie (75) und Luke Bryan (48) in der Jury zu sitzen, auf dem ehemaligen Stuhl der 39-jährigen Popsängerin. Eine offizielle […]