Carsten Maschmeyer bringt neues Lebenshilfe-Buch heraus

Carsten Maschmeyer bringt im September "Die sechs Elemente des Erfolgs" heraus. (mia/spot)

05.08.2021 15:10 Uhr

In seinem neuen Selbsthilfe-Buch "Die sechs Elemente des Erfolgs" ruft Carsten Maschmeyer dazu auf, sich auf Veränderungen einzulassen. Auch anhand persönlicher Geschichten erzählt er in dem im September erscheinenden Werk, wie er Krisen in Erfolgsgeschichten gewandelt hat.

Carsten Maschmeyer (62) bringt sein drittes Lebenshilfebuch heraus: Nach „Selfmade – erfolg reich leben“ und „Die Millionärsformel – Der Weg zur finanziellen Unabhängigkeit“ erscheint am 7. September „Die sechs Elemente des Erfolgs – So verändern Sie Ihr Leben“.

Darin erklärt der „Höhle der Löwen“-Investor laut Mitteilung, „wie es jedem Menschen gelingen kann, die eigenen Träume endlich zu verwirklichen“. Die sechs Elemente, die es dafür braucht, definiert Maschmeyer wie folgt: Erfüllung im Job, finanzielle Unabhängigkeit, eine starke Familie und verlässliche Freundschaften, mentale Stärke, gutes Zeitmanagement und nachhaltige Gesundheit.

Persönliche Krisen werden thematisiert

Die These des Buches: Persönliches Glück lasse sich nur finden, indem man sich auf Veränderungen einlässt und Teil von ihnen wird. Auch anhand persönlicher Krisen soll das Buch zeigen, wie Maschmeyer sein „Flexi-Mindset“ genutzt hat, um diese in Chancen zu verwandeln.

Das Buch erscheint am 7. September im Finanzbuchverlag.