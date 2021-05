Carsten Maschmeyer: Liebevolle Geburtstagswünsche von Veronica Ferres

Carsten Maschmeyer und Veronica Ferres sind seit 2014 verheiratet. (jom/spot)

08.05.2021 17:57 Uhr

Veronica Ferres hat auf Instagram ihrem Ehemann Carsten Maschmeyer liebevoll zum 62. Geburtstag gratuliert. Auch Ferres' Tochter Lilly Krug gratuliert ihm und bedankt sich bei ihm.

Carsten Maschmeyer feiert an diesem Samstag (8. Mai) seinen 62. Geburtstag. Mit einem gemeinsamen Foto gratuliert Ehefrau Veronica Ferres (55) auf Instagram. „Alles Liebe zum Geburtstag, mein Tiger!“, schreibt die Schauspielerin zu dem Bild und fügt den Hashtag #team4ever („Für immer ein Team“) und ein Herzchen-Emoji hinzu. Unter dem Foto schlossen sich viele Stars den Geburtstagswünschen an, darunter Viktoria Lauterbach (48), Axel Schulz (52) oder Alec Völkel (49). Maschmeyer selbst hinterließ ein Herz-Emoji in den Kommentaren. Ferres‘ Tochter Lilly Krug (19) hat dem Unternehmer in mehreren Instagram Stories gratuliert. Zu dem ersten veröffentlichten Schnappschuss schreibt Krug: „Danke, dass du immer für mich da bist. Bin sehr dankbar für unsere große Familie!“

2014 gaben sich Maschmeyer und Ferres das Jawort, für beide war es die zweite Hochzeit. Der Unternehmer war von 1989 bis 2009 mit Bettina Maschmeyer verheiratet, mit der er die Söhne Marcel und Maurice hat. Ferres war von 2001 bis 2010 mit dem Filmregisseur Martin Krug (63) verheiratet, aus der Ehe stammt Tochter Lilly.

Drehschluss bei „Die Höhle der Löwen“

„Lieber Carsten, alles Liebe und Gute zum Geburtstag“, gratuliert auch „Die Höhle der Löwen“-Kollege Ralf Dümmel (54) in einer Instagram Story. „Weiterhin viel Erfolg, Glück und Gesundheit – und natürlich noch ganz viele tolle Deals“, kommentiert er ein gemeinsames Bild aus der VOX-Gründershow. Auch Dagmar Wöhrl (67) wünscht in einer Story ihrem lieben „Stier-Kollegen“ alles Gute zu seinem Ehrentag.

Mit seinen „Höhle der Löwen“-Kollegen konnte TV-Löwe Maschmeyer kürzlich einen besonderen Moment feiern. „Die nächste Löwen-Staffel ist im Kasten!“, schrieb der 62-Jährige zu einem Setbild. „18 Drehtage hatte ich in diesem Jahr, rund 90 super Startups mit mega Innovation haben in der Höhle gepitched.“ Als Dank habe er dem gesamten Team „gemütliche Hoodies mit ans Set gebracht. Ich hoffe, es ist eine schöne Erinnerung an unsere schöne gemeinsame Zeit in Köln.“ Die Staffel werde dann im Herbst zu sehen sein. Derzeit läuft noch die Frühjahrsstaffel immer montags bei VOX.