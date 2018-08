Casey Affleck spricht erstmals über Missbrauchsvorwürfe

Freitag, 10. August 2018 20:58 Uhr

Casey Affleck nimmt Stellung zu den Missbrauchsvorwürfen. Der Schauspieler geriet in den letzten Jahren immer wieder in die Schlagzeilen, nachdem er beschuldigt wurde, zwei seiner weiblichen Co-Stars am Set von ‚I’m Still Here‘ 2010 sexuell belästigt zu haben.

Im Interview mit ‚Associated Press‘ spricht der Star nun offen über den Skandal. „Zuallererst bereue ich es sehr, dass ich überhaupt je in einen Konflikt involviert wurde, der in einer Anklage endete. Ich wünschte, ich hätte einen Weg gefunden, um die Dinge auf andere Weise zu lösen. Ich hasse das. Ich hatte noch nie zuvor in meinem Leben Beschwerden dieser Art über mich und es war sehr beschämend. Ich wusste nicht, wie ich damit umgehen sollte und ich stimmte nicht allem zu – wie ich beschrieben wurde und die Dinge, die über mich gesagt wurden“, berichtet der Bruder von Ben Affleck.

Er habe diese unangenehme Episode in seinem Leben einfach so schnell wie möglich hinter sich bringen wollen: „Wir haben uns alle darauf geeinigt, es einfach hinter uns zu lassen und mit unseren Leben weiterzumachen, was wir meiner Meinung nach verdienen, und ich will sie respektieren, wie sie mich und meine Privatsphäre respektiert haben.“

Quelle: instagram.com

Viel gelernt

Auch über die #MeToo- und Time’s Up-Bewegung äußert sich der Oscar-Preisträger und enthüllt, dass er sich in den letzten Jahren aufgrund dieser Kampagnen weiterentwickelt habe. „Ich bewegte mich von einem defensiven Standpunkt zu einer erwachseneren Sichtweise und versuchte, meine eigene Schuld zu bestimmen. Ich fand heraus, dass es viel zu lernen gab“, gesteht er. Affleck gibt zu, Fehler am Set von ‚I’m Still Here‘ gemacht zu haben. „Ich verhielt mich auf eine bestimmte Weise und erlaubte anderen, sich auf eine gewisse Art zu verhalten, die sehr unprofessionell war. Es tut mir leid“, entschuldigt er sich.