Cassie: P. Diddys Ex ist Mama geworden

Bei Cassie Ventura (33) geht es gerade Schlag auf Schlag. Erst vor wenigen Monaten verkündeten die hübsche „Me & You“-Sängerin und Langzeitpartner P. Diddy (50) die finale Trennung ihrer jahrelangen On/Off-Beziehung.

Kurze Zeit später gab Cassie dann auch schon die Verlobung mit ihrem neuen Partner, dem Personaltrainer Alex Fine (26) bekannt. Kurz zusammengefasst: Verliebt, verlobt, verheiratet und jetzt auch das erste eigene Kind.

Quelle: instagram.com

Trauert ihr Diddy noch hinterher?

Medienberichten zufolge soll die „Honey 3“-Schauspielerin bereits am Freitag in Los Angeles entbunden haben. So soll das Mädchen künftig auf den Namen Frankie Fine hören und gesund und munter sein.

Auch der jungen Mutter soll es den Umständen entsprechend gut gehen, heißt es weiter. Von ihrem Ex P.Diddy gab es bisher übrigens noch keine öffentlichen Glückwünsche. Insidern zufolge trauere der „I Miss You“-Rapper Cassie noch immer hinterrher.