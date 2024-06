"Nicht mal einen Rückruf bekommen" Casting-Flop: Austin Butler verlor Rolle in „Die Tribute von Panem“

An der Seite von Jennifer Lawrence in der Rolle als Peeta in "Die Tribute von Panem" konnte Austin Butler nicht überzeugen. Nach dem Casting wurde der "Elvis"-Star sogar ignoriert.

Seine Rolle als King of Rock 'n' Roll in "Elvis" hat ihm eine Oscarnominierung und einen Golden Globe eingebracht, doch für eine andere prestigeträchtige Rolle war Austin Butler (32) damals offenbar nicht geeignet. In einem Interview hat der Freund von Model Kaia Gerber (22) verraten, bei welchem Casting er gefloppt ist.

In einer Frage-Antwort-Runde mit "BuzzFeed Celeb" ist der Schauspieler gebeten worden, einen Film zu nennen, für den er sich beworben hat, mit dem heute niemand rechnen würde. "Ich habe für 'Die Tribute von Panem – The Hunger Games' vorgesprochen", erzählt er. "Und ich habe es überhaupt nicht verstanden, aber ich glaube nicht einmal, dass ich einen Rückruf bekommen habe. Was war der Charakter? Peeta", erinnert sich Butler.

An der Seite von Jennifer Lawrence

Die Filmreihe "Die Tribute von Panem", die 2012 gestartet ist, wurde ein großer Erfolg. In der dystopischen Geschichte sind Bürgerinnen und Bürger der Nation Panem gezwungen, öffentlich in "Hungerspielen" bis zum Tod zu kämpfen. Jennifer Lawrence (33) spielt die Heldin Katniss Everdeen und Liam Hemsworth (34) ist als Gale Hawthorne, mit dem Katniss eine Revolution plant, zu sehen. Dann entdeckt sie ihre Gefühle für Peeta, dargestellt von Josh Hutcherson (31). Butler gibt sich in dem Interview diplomatisch und beschreibt die Leistung von Peeta-Darsteller Hutcherson rückblickend als "großartig".

Carrie Bradshaw statt Katniss Everdeen

Zu dieser Zeit war Butler Teil des Casts von "The Carrie Diaries", einer Prequel-Serie zu "Sex and the City". Er spielte Carries Lover Sebastian Kydd. Sein Durchbruch auf der großen Leinwand ließ noch weitere sieben Jahre auf sich warten, bis Quentin Tarantinos (61) "Once Upon a Time… in Hollywood" veröffentlicht wurde, in dem Butler neben Brad Pitt (60) und Leonardo DiCaprio (49) zu sehen war. Dann ergatterte er seine preisgekrönte Rolle in Baz Luhrmanns (61) Biopic "Elvis". Aktuell ist der Amerikaner in "The Bikeriders" im Kino zu sehen.