Cat Stevens bei Sean Penns „Golden Globes“-Gala

Montag, 7. Januar 2019 22:57 Uhr

Yusuf Islam, früher bekannt als Cat Stevens, ist am vergangenen Samstag (5. Januar) auf einer Benefiz-Gala von Sean Penn aufgetreten.

Die britische Singer-Songwriter-Ikone war einer der Musik-Acts auf Penns Charity-Veranstaltung, die im Vorfeld der „Golden Globes“ stattfand und zahllose Stars anlockte. Unter den Gästen waren Julia Roberts, Anderson Cooper, Casey Affleck, Jamie Foxx, Mike Myers, Keegan Michael Key, Bonnie Hunt, Allison Williams, Larry David, Connie Britton, Ben Stiller und viele weitere.

Islam hätte fast nicht einreisen dürfen

Offenbar war es für Islam allerdings schwierig, in die USA einzureisen. Das jedenfalls deutete Penn bei seiner Vorrede an, ohne dabei genauer zu werden. Klar ist allerdings, das der Sänger zwischen 2004 und 2006 von der Bush-Administration mit terroristischen Machenschaften in Verbindung gebracht wurde, was sich laut „TMZ“ im Nachhinein als falsch erwiesen hatte. In dieser Zeit war er praktisch aus den USA verbannt gewesen. Es ist gut möglich, dass Islam nun, angesichts der rigiden Einreisebestimmung unter Trump, abermals Probleme hatte, ins Land zu gelangen.

Weltruhm und Neustart

Steven Demetre Georgiou erlangte in den frühen siebziger Jahren unter dem Künstlernamen Cat Stevens Weltruhm mit Hits wie „Where Do The Children Play“ und „Father And Son“. 1977 beendete er seine musikalische Karriere und konvertierte zum Islam. Dabei nahm er auch seinen heutigen Namen Yusuf Islam an. 2004 wagte er den Neubeginn als Musiker. (CI)