Film Cate Blanchett konnte zu diesem Film einfach nicht nein sagen

Bang Showbiz | 01.03.2025, 14:18 Uhr

Cate Blanchett wusste sofort, dass sie eine Rolle in ‚Black Bag‘ übernehmen wollte.

Die 55-jährige Schauspielerin stand an der Seite von Michael Fassbender in dem von Steven Soderbergh inszenierten Spionagethriller vor der Kamera. Dass sie mit diesen beiden Filmemachern zusammenarbeiten konnte, sei für Blanchett der ausschlaggebende Grund gewesen, den Part in ‚Black Bag‘ zuzusagen. Im Gespräch mit ‚Empire Magazine‘ sagte sie: „Ich habe mit Steven einen Film namens ‚The Good German – In den Ruinen von Berlin‘ gedreht, den im Prinzip nur meine Mutter gesehen hat. Aber ich hatte eine tolle Zeit. Wenn du hörst: Spionagethriller, Soderbergh, Fassbender. Dann fragst du nur: ‚Wann muss ich da sein?'“

Blanchett und Fassbender spielen in dem Streifen die zwei verheirateten Spione George und Kathryn Woodhouse, deren Beziehung auf die Probe gestellt wird, als Kathryn Betrug vorgeworfen wird. George wird daraufhin beauftragt seine Frau zu jagen. Für Blanchett war während der Dreharbeiten derweil vor allem die „interessante“ Erforschung des Konzepts Ehe eine Herausforderung. „Es ist eine wirklich interessante Art, die Ehe zu erforschen“, erklärte sie weiter. „[George und Kathryn] haben diese großartige sexuelle und intellektuelle Verbindung, aber es gibt so viel, das sie nicht voneinander wissen.“