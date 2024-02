Beauty & Fashion Saoirse Ronan: Sie ist das neue Gesicht von Louis Vuitton Saoirse Ronan ist zur neuesten Botschafterin von Louis Vuitton ernannt worden. Das ikonische Modehaus war in den vergangenen Monaten mehrmals mit der ‚See How They Run‘-Schauspielerin in Verbindung gebracht worden, wobei der Star im Dezember Gast von Nicolas Ghesquière, dem künstlerischen Leiter der Damenkollektionen der Marke, bei der Academy Museum Gala war. Und einige Monate […]