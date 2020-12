14.12.2020 21:00 Uhr

#catfishchallenge: So sehen diese TikTokerinnen wirklich aus

Die Plattform TikTok ist bekannt für witzige Videos. Im Moment macht dort die sogenannte „Catfish Challenge“ die Runde. Wir verraten, was genau es mit dem Online-Trend auf sich hat und zeigen euch die besten Clips.

Unter dem Hashtag catfishchallenge findet man auf TikTok über 409 Millionen Beiträge. Catfish? Bei dem Begriff denken die meisten wahrscheinlich erstmal an irgendein Tier, das sich in schmuddligen Gewässern tummelt. Im Netz hat der Begriff jedoch eine ganz andere Bedeutung. Da bezeichnet er nämlich eine Person, die vorgibt, jemand anderes zu sein.

Filter-Wahnsinn

Dichte und lange Wimpern, volle Schmollmund Lippen, ein kleines Stupsnäschen – auf Instagram, TikTok und Co. gar kein Problem! Inzwischen gibt es etliche Filter, die den User zumindest optisch in einen anderen Mensch verwandeln. Make-up und Hairstyling tun dann ihr Übriges. Mit der realen Person hat das scheinbar perfekte Endergebnis dann meist nichts mehr zu tun. Die „Catfish Challenge“ nimmt genau diesen Filter-Wahn aufs Korn.

Das steckt hinter der „Catfish Challenge“

Auf TikTok zeigen unzählige junge Frauen unter dem #catfishchallenge, was Schminke, der richtige Winkel und besagte Filter ausmachen können. Ins Leben gerufen wurde die Challenge übrigens von der australischen TikTokerin @moldogaa, die einen Clip von ihrem überbearbeiteten Filter-Ich teilte, um sich im Anschluss so zu zeigen, wie sie tatsächlich aussieht. In dem witzigen Clip sagt sie lachend: „Habe gerade dieses Foto auf Snapchat gemacht – aber so seh ich doch nicht wirklich aus, Catfish, Miauuu!“ Etliche User nutzen das Video der Australierin nun als Vorlage und hinterlegen ihre eigenen „Catfish“-Clips mit ihrem Voice-Over oder einem Song.

Vorher–Nachher

Die Nutzer toben sich bei der Challenge so richtig aus: Extravagante Make-up Looks, die verrücktesten Filter – Einige der bearbeiteten Gesichter wirken surreal und eher wie ein Avatar, als ein echter Mensch. Das Endergebnis ist immer das gleiche: Die Person ist kaum wiederzuerkennen.

Bye bye Filter

Die Challenge beweist, dass der Social-Media-Trend (endlich!) wieder zurück zur Realität geht und dazu gehören eben manchmal auch Augenringe oder Hautunreinheiten. That’s life! Die User können jedenfalls über sich selbst lachen und erteilen dem Filter-Wahnsinn ganz klar einen Korb. (AB)