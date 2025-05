Stars Catherine, Prinzessin von Wales, fordert Menschen zu mehr Naturverbundenheit auf

Bang Showbiz | 12.05.2025, 18:00 Uhr

Catherine, Prinzessin von Wales, hat die Menschen aufgefordert, „sich wieder mit der Natur zu verbinden“, um sich wiederzubeleben und zu erneuern.

Die 43-jährige Royal hat die Zeit der „Wiedergeburt, Hoffnung und des Neuanfangs“ markiert. Im ersten Teil einer neuen ‚Mother Nature‘-Videoserie, die zum Beginn der Mental Health Awareness Week veröffentlicht wurde, hat sie darüber gesprochen, wie die Natur zu ihrem „Zufluchtsort“ geworden ist.

Das Video wurde auf den Social-Media-Kanälen von Catherine und ihrem Ehemann Prinz William veröffentlicht und enthält Aufnahmen von ihrem jüngsten Besuch auf der Isle of Mull in Schottland. In einem Off-Kommentar sagt sie: „Die Fähigkeit der Natur, uns zu inspirieren, uns zu nähren und uns zu helfen, zu heilen und zu wachsen, ist grenzenlos und wird seit Generationen verstanden.“ Durch die Natur können Menschen die wahre Verbundenheit aller Dinge, die Bedeutung des Gleichgewichts und die Bedeutung von Erneuerung und Widerstandsfähigkeit vollständig verstehen. Die Herzogin von Cornwall fügt hinzu: „Die Verbindung zur Natur hilft uns, ein tieferes Gefühl für uns selbst, die Welt um uns herum und füreinander zu entwickeln. […] Verbinden wir uns wieder mit der Natur und feiern wir eine neue Morgendämmerung in unseren Herzen. Oft ist es das kleinste Samenkorn, das die größte Veränderung bewirken kann, und in dieser ständig wachsenden komplexen Welt müssen wir an dem festhalten, was uns alle verbindet.“

Catherine ist in diesem Jahr zu ihren königlichen Pflichten zurückgekehrt. Einen Großteil des Jahres 2024 hatte sie außerhalb des Rampenlichts verbracht, um sich auf ihre Gesundheit zu konzentrieren und sich einer vorbeugenden Chemotherapie zu unterziehen. Sie glaubt, dass die Konzentration auf die Natur angesichts der „Herausforderungen“ der „digitalen Welt“ besonders wichtig ist. Sie betitelte das Video mit den Worten: „Die diesjährige Mental Health Awareness Week feiert die langjährige Verbindung der Menschheit zur Natur und ihre Fähigkeit, uns zu inspirieren und uns zu helfen, Geist, Körper und Seele zu heilen und zu wachsen. Angesichts der Herausforderungen einer immer komplexer und digitaler werdenden Welt gewinnt die Bedeutung der Verbindung zwischen Mensch und Natur noch mehr an Bedeutung.“