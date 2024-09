Beide feiern ihren Ehrentag Catherine Zeta-Jones schickt Michael Douglas nackte Geburtstagsgrüße

Catherine Zeta-Jones und Michael Douglas sind seit dem Jahr 2000 Mann und Frau. (stk/spot)

SpotOn News | 25.09.2024, 16:05 Uhr

Catherine Zeta-Jones und Michael Douglas sind am 25. September zusammen 135 Jahre alt geworden. Zur Feier des Tages lässt sie die Hüllen fallen.

Dass zwei Eheleute gleichzeitig Geburtstag feiern dürfen, ist schon selten genug. Im Fall der beiden Hollywoodstars Michael Douglas (80) und Catherine Zeta-Jones (55) ist es sogar noch bedeutsamer: Während sie an diesem Mittwoch (25. August) die Schnapszahl 55 zelebriert, befinden sich auf der Geburtstagstorte ihres Mannes gar runde 80 Kerzen. Doch was schenkt man jemandem, der mit einem schon seit über einem Vierteljahrhundert durchs Leben schreitet? Diese Frage stellte sich nun auch Zeta-Jones. Ihre Antwort darauf fällt geradezu verboten sexy aus.

Video News

Auf ihrem offiziellen Instagram-Account postete sie anlässlich des Ehrentags ihres Mannes ein Bild von sich, das sie splitterfasernackt von der Seite im Badezimmer zeigt. Das heißt: Völlig nackt ist sie in der Schwarz-Weiß-Aufnahme nicht – ein Paar High Heels hat sie sich angezogen. Zu dem Foto schrieb sie: "In meinem Geburtstagskostüm. Nach mehr als 25 Jahren, in denen ich meinen Geburtstag mit meinem Ehemann teile, gehen mir allmählich die Geschenkideen aus. Das hier ist Option zwei, Golfbälle sind Option Nummer eins… natürlich."

Auch er gratuliert mit einem Schwarz-Weiß-Foto

Michael Douglas hatte bereits zuvor seiner Liebsten gratuliert. Ebenfalls via Instagram und ebenfalls mit einem Schwarz-Weiß-Foto. Nackt und in High Heels war er dabei jedoch nicht, stattdessen postete auch er lieber ein Bild seiner Angetrauten. Dazu schrieb er: "An meine Geburtstagsschwester, ich liebe dich von ganzem Herzen. Möge dein neues Jahr das Beste sein!"