Arbeitstitel "Kill Jackie" Catherine Zeta-Jones übernimmt Hauptrolle in neuer Rachethriller-Serie

Catherine Zeta-Jones hat eine neue Rolle an Land gezogen. (jom/spot)

SpotOn News | 14.02.2025, 14:39 Uhr

Catherine Zeta-Jones steht im Mittelpunkt einer neuen Rachethriller-Serie. Sie mimt Jackie Price, die von Auftragskillern gejagt wird. Die Schauspielerin freut sich darauf, "diese facettenreiche Figur zum Leben zu erwecken".

Die britische Schauspielerin Catherine Zeta-Jones (55, "Wednesday") ist in ein neues Serienprojekt involviert. In "Kill Jackie" (Arbeitstitel) wird sie die Hauptrolle übernehmen und als eine der ausführenden Produzentinnen fungieren. Die Rachethriller-Serie von Prime Video, Fremantle und Steel Springs Pictures basiert auf dem Roman "The Price You Pay" von Nick Harkaway (52), den er unter seinem Pseudonym Aidan Truhen veröffentlichte.

Video News

Die Jagd nach Auftragskiller und die eigenen Dämonen

Tom Butterworth ("Gangs of London") ist der Autor und Showrunner, Damon Thomas ("Killing Eve") übernimmt die Hauptregie. Über den Inhalt der Serie, die in Bilbao, Lissabon, London und Swansea gedreht werden soll, sind ebenfalls bereits Details bekannt. Wie "Variety" berichtet, steht Jackie Price (Zeta-Jones) im Mittelpunkt, die ihre Vergangenheit als internationale Kokainhändlerin scheinbar hinter sich gelassen hat, um ein anonymes Leben als erfolgreiche Kunsthändlerin zu führen.

"Aber gerade als das Leben anfängt, sich ein wenig langweilig anzufühlen, nimmt es eine plötzliche tödliche Wendung, als sie herausfindet, dass die Sieben Dämonen, eine Gruppe der schrecklichsten Auftragskiller der Welt, angeheuert wurden, um sie zu töten", heißt es in der Beschreibung. Jackie fürchtet, dass ihre Vergangenheit sie einholt und beschließt, die Auftragskiller auszuschalten. "Doch schon bald merkt sie, dass ihre eigenen Dämonen viel furchterregender sind als die skrupellosen Killer, die ihr auf den Fersen sind."

"Ich freue mich, bei 'Kill Jackie' sowohl hinter als auch vor der Kamera mitzuwirken", sagt Zeta-Jones in einem Statement. Sie sei gespannt darauf, "diese facettenreiche Figur zum Leben zu erwecken und eine Frauen zentrierte Handlung zu erforschen, die Ermächtigung, Identität und Erlösung umfasst".

Hannah Blyth, Leiterin der TV-Abteilung von Prime Video U.K., beschreibt "Kill Jackie" als eine spannende Serie und Prime Video freue sich darauf, "mit Catherine Zeta-Jones und dem unglaublichen Kreativteam zusammenzuarbeiten, um diese Geschichte zum Leben zu erwecken. Mit ihrer kühnen Erzählweise, dem auffälligen visuellen Stil und den unerwarteten Wendungen wird die Serie das internationale Prime-Video-Publikum fesseln."

"'Kill Jackie' ist ein zeitgemäßer Thriller, der gleichzeitig dramatisch, eskapistisch und von schwarzem Humor geprägt ist", fügte Christian Vesper von Fremantle an. Peter Lawson von Steel Springs Pictures freut sich, ein Team von Kreativen gefunden zu haben, "die einen dunklen Sinn für Humor und einen Hauch von Wahnsinn teilen, um diesen Krimi zum Leben zu erwecken".

"Kill Jackie" wird in Deutschland auf Prime Video zu sehen sein, ebenso wie in Großbritannien, Irland, den Niederlanden, der Türkei, Österreich, der Schweiz, Liechtenstein, Luxemburg und Kanada. Für den Verkauf in den USA ist Steel Springs Pictures zuständig.