Stars Catherine Zeta-Jones und Michael Douglas: Ihre Tochter feiert den Abschluss ihres Filmstudiums

Catherine Zeta-Jones - BAFTA Film Awards 2023 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 26.05.2025, 16:00 Uhr

Die Stars feiern den Abschluss ihrer Tochter, die ihr Filmstudium abgeschlossen hat.

Der 80-jährige Schauspieler und die 55-jährige Darstellerin sind seit November 2000 verheiratet und haben Tochter Carys und Sohn Dylan (24), der ebenfalls die Brown University besuchte und wie seine Schwester im Jahr 2022 seinen Abschluss machte.

Michael, der zudem Vater seines 46-jährigen Sohnes Cameron aus seiner früheren Ehe mit Diandra Luker ist, die 18 Jahre hielt, bevor sie 2000 endete, feierte Carys‘ besonderen Meilenstein, indem er für ein Foto posierte, auf dem er und Catherine der 22-jährigen Carys einen Kuss auf beide Wangen geben. Catherine postete den schönen Schnappschuss auf ihrem Account auf Instagram und schrieb dazu: „Wir sind beide gerade so stolze Eltern!! Es hat gerade alles erst begonnen!!“ Das Foto entstand am Abend vor Carys‘ Abschlussfeier. Sie trägt ein weißes, bodenlanges Kleid, Michael hat einen marineblauen Anzug und Catherine einen schwarzen Zweiteiler an. Carys erhielt ihren Abschluss in Film und Internationalen Beziehungen von der Ivy-League-Universität in Providence in Rhode Island.