Catherine Zeta-Jones und Michael Douglas posten verliebte Pärchenfotos

Catherine Zeta-Jones und Michael Douglas sind seit mehr als 20 Jahren verheiratet. (ili/spot)

09.07.2021 16:18 Uhr

Catherine Zeta-Jones postet eine Reihe witziger Pärchen-Selfies mit Ehemann Michael Douglas. Zu sehen sind die beiden Hollywood-Stars in innigen Posen.

Die britische Oscarpreisträgerin Catherine Zeta-Jones (51, „Chicago“) zeigt sich glücklich verliebt mit ihrem Ehemann, dem vielfach ausgezeichneten Hollywood-Star Michael Douglas (76, „Wall Street“), auf Instagram.

Zu fünf Pärchen-Selfies, die sie kuschelnd, lächelnd und küssend am Meer zeigen, scherzt Zeta-Jones: „Wenn schlechte Selfies guten Leuten passieren. Nun ja vielleicht… nicht so schlecht und nicht so gut“. Der Post mit den Schnappschüssen kommt bei ihren 3,7 Millionen Followern bestens an, bis dato sammelte die Schauspielerin fast 240.000 Likes ein. Auch ihr Ehemann mag die Fotos und teilte sie ebenfalls in seinen Stories.

Seit mehr als 20 Jahren verheiratet

Die beiden genießen aktuell die Sonne in ihrem luxuriösen Haus auf der spanischen Insel Mallorca, wo sie sich seit ein paar Wochen aufhalten.

Catherine Zeta-Jones und Michael Douglas sind seit November 2000 verheiratet. Der gemeinsame Sohn Dylan kam im selben Jahr zur Welt. Tochter Carys wurde 2003 geboren.