Catherine Zeta-Jones und Michael Douglas: So haben sie sich kennengelernt

05.05.2021 21:20 Uhr

Catherine Zeta-Jones hätte "nie gedacht", dass Michael Douglas mal mit ihr ausgehen möchte. Doch genauso kam es.

Die 51-jährige Schauspielerin hatte die Blicke des heute 76-jährigen „Wall Street“-Stars auf sich gezogen, als sie 1998 in dem Film „Die Maske des Zorro“ zu sehen war. Bei einem Filmfestival kurze Zeit später, bat Douglas dann um ein Treffen – doch Catherine nahm an, es gehe um mögliche Arbeitsprojekte.

Sie dachte, es wäre ein Arbeitstreffen

„Ich war auf dem Weg zu einem Filmfestival. Er promotete ‚Der perfekte Mord’ und ich wollte für ‚Zorro‘ werben, weil er in Europa noch nicht erschienen war. Ich dachte, Michael Douglas wollte mich wegen der Arbeit treffen, weil ich wusste, dass er nicht nur Schauspieler, sondern auch Produzent ist. Ich dachte das wirklich, weil ich im Arbeitsmodus war und zu einem Filmfestival ging und dort werden Filmdeals gemacht. Und Leute werden vorgestellt und solche Sachen”, erinnert sie sich.

Daher war sie zunächst fassungslos, als er seine Absichten deutlich machte.

Catherine Zeta-Jones brauchte länger für die Liebe

Catherine Zeta-Jones fügte gegenüber „Bustle“ hinzu: “Also dachte ich nie: ‚Oh mein Gott, er will sich mit mir verabreden‘. Und dann lud Tony [Hopkins] Michael zum Abendessen vor der Premiere ein, ein frühes Abendessen und einen Drink danach oder so. Und innerhalb weniger Stunden, nachdem wir uns getroffen hatten, sagte er mir, dass er Vater meiner Kinder werden wolle. Ich nahm also an, dass es nicht um einen Job ging.“

Catherine lehnte Michaels Annäherungsversuche zunächst ab, aber mit der Zeit wurde dann aus Freundschaft Liebe. „Wir wurden Freunde, schätze ich. Und dann ging es eines Sommers los, und das war’s dann. Zwanzig Jahre später sind wir hier.“ Die beiden heirateten und bekamen zwei Kinder – Dylan und Carys sind heute 20 und 18 Jahre alt. (Bang)