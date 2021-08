Catherine Zeta-Jones wird Teil der „Addams Family“

10.08.2021 12:52 Uhr

Regie-Exzentriker Tim Burton dreht für Netflix eine neue Serie um die legendäre "Addams Family". Teil des prominent besetzten Casts ist Catherine Zeta-Jones als vampirische Matriarchin.

Catherine Zeta-Jones (51) wird in die „Addams Family“ aufgenommen. In der neuen Serie um die legendäre Horrorfamilie spielt die Waliserin Vampir-Mutter Morticia. Netflix gab die Casting-News via Twitter bekannt.

Im Mittelpunkt der neuen Serien-Version der Cartoons von Charles Addams (1912-1988) steht Tochter Wednesday und ihre Erlebnisse an der Nevermore Academy. Dort muss sie nicht nur mit ihren übernatürlichen Kräften klar kommen, sondern auch eine Mordserie stoppen und ein altes Geheimnis um ihre Eltern Gomez und Morticia aufdecken.

Bevor Catherine Zeta-Jones bestätigt wurde, besetzte Netflix die Hauptrolle der Wednesday mit Jenna Ortega (18). Die US-Amerikanerin ist unter anderem aus der Disney-Serie „Mittendrin und kein Entkommen“ bekannt. Ihren Vater Gomez spielt Luiz Guzmán (64). Der Amerikaner puerto-ricanischer Abstammung spielte neben seiner baldigen Seriengattin Zeta Jones bereits im Drogendrama „Traffic“ (2000).

Regie bei der auf acht Folgen angelegten Horror-Comedy führt mit Tim Burton (62) der Experte des Genres schlechthin („Edward mit den Scherenhänden“, „Beetlejuice“). Das Drehbuch kommt von den „Smallville“-Schöpfern Alfred Gough (53) und Miles Millar (54).

Our Addams family is expanding!

Catherine Zeta-Jones will step into the iconic silhouette of Morticia Addams while Luis Guzmán will bring to life the debonair Gomez Addams in the upcoming TV series Wednesday, starring Jenna Ortega as Wednesday Addams and directed by Tim Burton. pic.twitter.com/MiofyWIbwy

— Netflix (@netflix) August 9, 2021