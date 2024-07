Süße Details enthüllt Cathy Hummels feiert Kindergarten-Abschied von Sohn Ludwig

Cathy Hummels wohnte einem großen Moment ihres Sohnes Ludwig bei. (stk/spot)

SpotOn News | 26.07.2024, 10:55 Uhr

Der Sohn von Cathy und Mats Hummels hat mit einem ersten großen Kapitel seines Lebens abgeschlossen - der Kindergarten ist geschafft, nach einem Mallorca-Trip steht die Einschulung an.

Wie unfassbar schnell die Zeit vergeht – das muss sich Moderatorin und Influencerin Cathy Hummels (36) gerade denken. So hat das gemeinsame Kind mit Ex-Partner Mats Hummels (35), Sohn Ludwig, jetzt das Kapitel Kindergarten abgeschlossen, wie Cathy Hummels mit einer feierlichen Bilderreihe auf Instagram mitgeteilt hat.

Hummels sei "unendlich stolz" auf ihren gar nicht mehr so kleinen Sohnemann, wie ein süßes Detail in ihrem Posting enthüllt. So sei der sechsjährige Ludwig laut Kindergarten-Abschiedstafel 120 Zentimeter groß und hege auch schon einen ganz besonderen Berufswunsch. Er will, wie könnte es anders sein, genau wie sein berühmter Vater Fußballprofi werden.

Erst Mallorca, dann steht der Ernst der Grundschule an

Den Abschied vom Kindergarten wird Ludwig mit seiner Mutter auf Mallorca feiern, wie Cathy Hummels in ihrem Instagram-Post weiter verrät – "wir feiern am Ballermann mit Ball". Im Spätsommer steht für Ludwig dann die Einschulung an. Oder, wie es seine Mama ausdrückt: "Bye Bye Kindergarten and Hello Schule".

Ludwig stammt aus der Ehe von Cathy und Mats Hummels. Die beiden gaben sie nach vielen Beziehungsjahren 2015 das Jawort und ließen sich 2022 wieder scheiden. In seinen ersten vier Lebensjahren hatte sie Ludwig nicht gezeigt, Anfang Juli 2022 war es in einem Post dann aber soweit. "Ich zeige Ludwig auf diesem Foto, da er hier bei einem offiziellen Termin dabei war oder ich bei ihm", erklärte sie damals ihren Schritt.