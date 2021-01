28.01.2021 19:15 Uhr

Cathy Hummels: Im Bikini in den Schnee

Nur im Bikini und ganz ohne Wollmütze, Fäustlinge oder dicke Daunenjacke hat sich Cathy Hummels raus in den Schnee gewagt. Auf Instagram verrät sie den Grund.

Andere packen sich bei Schnee und Eiseskälte dick ein, wenn sie vor die Türe müssen. Cathy Hummels (32, „Mein Umweg zum Glück“) wagt sich hingegen im fliederfarbenen Bikini nach draußen. Entsprechende Schnappschüsse teilte die Influencerin nun bei Instagram. „Heute habe ich mich zum ersten Mal ohne schützende Klamotten in den Schnee gewagt, wie ein finnischer Saunagänger“, witzelt Hummels.

Das ist der Grund für die Aufnahmen

In dem beigefügten Kommentar erklärt sie auch, weshalb sie so leicht bekleidet im Schnee herumspaziert ist. Hummels schreibt, dass es zwar „wirklich sehr kalt“ gewesen sei, aber es sei richtig, „dass dadurch der Kreislauf in Schwung kommt“. Außerdem sollen ihr zufolge „auch die Abwehrkräfte gestärkt werden, wenn man es nicht übertreibt“.

Die Influencerin hoffe, dass sie ihren mehr als 600.000 Abonnenten mit den Aufnahmen eine „kleine Freude“ machen könne, „denn Glück ist das Einzige, was sich verdoppelt, wenn man es teilt“. Bei einem großen Teil der Fans kommen die Bilder tatsächlich sehr gut an. „Irgendwie heiß und gleichzeitig kalt“, kommentiert ein Nutzer etwa.

(wue/spot)