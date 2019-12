Cathy Hummels lässt zu Weihnachten tief blicken

Cathy Hummels präsentiert sich ziemlich sexy unterm Weihnachtsbaum. Die 31-Jährige ist wie so viele voll in Weihnachtslaune und auf das Fest eingestimmt. Auch die passende Garderobe liegt schon parat, allerdings muss die Ehefrau von Fußballer Mats Hummels sich da noch zwischen zwei Möglichkeiten entscheiden: der hotten Variante oder dem Entspannungslook.

Auf Instagram teilte sie nun mehrere Fotos von sich unter dem schön geschmückten Weihnachtsbaum: einige in einem aufreizenden rosafarbenen Abendkleid, einige im lindgrünen Pyjama mit pinken Flamingos. Ihre Fans sollen ihr bei der Auswahl behilflich sein.

Quelle: instagram.com

Schwere Wahl

„Instagram vs. THE REAL ME. Was bevorzugt ihr?“, fragt die Mutter des einjährigen Ludwig. Einen Favoriten hat sie dann allerdings doch schon selbst. Sie fügt hinzu: „Ich glaube ich bevorzuge das „etwas“ bequemere Outfit. Wie kleidet ihr euch an Weihnachten? Schönen 4. Advent.“ Also wir glauben ja, dass sie sich medienwirksam auf jeden Fall trotzdem in das Abendkleid wirft – alles für Instagram.

Den Fans ist das Outfit der Moderatorin aber beinahe egal, die finden sie nämlich in beiden Varianten gut. „Du kannst alles tragen. Schön ist schön“, schreibt zum Beispiel eine Userin und ein anderer findet: „Wer braucht da noch Weihnachtsgeschenke?“ Tja, mit der Entscheidung hat das dann aber wohl doch nicht weitergeholfen…