Cathy Hummels: „Mein Mann Mats ist mir in der Küche keine Hilfe“

Cathy Hummels versucht ihre Instagram-Follower in letzter Zeit immer wieder mit Rezepten zu inspirieren, mit denen sich ein leckeres aber vor allem auch gesundes Essen zaubern lässt.

Auf eine kalorienarme Ernährung achtet die Moderatorin aber auch am heimischen Herd: „Zu 80, 90 Prozent essen wir komplett zuckerfrei“, so die Ehefrau von Fußballweltmeister Mats Hummels im Interview mit Matze Knop für dessen Sky-Unterhaltungsshow „Matze Knops Homeoffice“.

So süßt man ohne Zucker

Ihre Alternativen beim Kochen zu Hause: „Man kann zum Beispiel mit Bananen oder Datteln hervorragend süßen, aber auch mit Äpfeln.“ Auch, wenn im Hause Hummels das gemeinsame Kochen groß geschrieben wird, machen ihre beiden Männer der 32-Jährigen dabei auf ganz unterschiedliche Art das Leben ein wenig schwer: „Mein Sohn ist der schwierigste Esser, den ich bisher in meinem Leben getroffen hab. Er mag nur, was er kennt.“

Dafür ist der zweijährige Ludwig aber augenscheinlich der bessere „Assistent“ in der Küche: „Mats ist eher der Typ, der fragt, ob er helfen kann, aber insgeheim hofft, dass ich nein sage. Ich sage auch immer nein, weil ich ganz genau weiß: Wenn er mir hilft, dauert das alles

länger.“ Mats Hummels Aufgabe beschränkt sich dann meist darauf, dass er das Salz auf den Tisch stellt, so die Gattin des BVB-Profis.

Ludwig hat schon seine eigene Küche

„Sonst mache ich alles mit dem Ludwig. Er ist nämlich auch so ein kleiner Sturkopf. Er will immer kochen und essen, was er möchte. Er hat seine eigene Kinderküche, aber in meinem Revier.“

