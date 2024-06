Einbruch auf ihr Grundstück Cathy Hummels muss wegen Stalker die Polizei einschalten

SpotOn News | 15.06.2024, 13:51 Uhr

Cathy Hummels wird seit einem halben Jahr von einem Stalker belästigt. Am Freitagabend (14. Juni) eskalierte die Situation auf ihrem Grundstück und die Moderatorin musste die Polizei einschalten.

Cathy Hummels (36) berichtet von einer unangenehmen Begegnung mit einem Stalker. Am Freitagabend (14. Juni) drang ein Mann auf ihr Grundstück in München ein und hielt sich längere Zeit in ihrem Garten auf. "Der Typ verfolgt mich schon seit einem halben Jahr, aber das war mir eine Nummer zu krass. Meine Mitbewohner im Haus sagen, sie haben ihn schon öfter vor unserem Haus gesehen, er scheint mich beobachtet zu haben", erzählte die Moderatorin der "Bild"-Zeitung.

Während des EM-Eröffnungsspiels nahm die Belästigung dann eine neue Dimension an. "Das war ganz schrecklich. Der Typ klingelte erst 40 Minuten an meiner Tür. Dann verschaffte er sich Zugang zu meinem Grundstück. Ich hatte wirklich Angst und rief bei der Polizei an", berichtete die Moderatorin dem Blatt. Der Stalker – in Boxershorts bekleidet – habe sich auf einem Gartenstuhl niedergelassen und auch nach einer Konfrontation nicht das Grundstück verlassen. Er habe nur "mal mit der Cathy reden" wollen.

Polizei nimmt den Mann fest

Die herbeigerufene Polizei habe den stark alkoholisierten Mann schließlich festgenommen. Hummels, die die ganze Situation auf ihrem Instagram-Account live begleitete, habe eine Anzeige wegen Hausfriedensbruch gestellt und hofft jetzt auf eine einstweilige Verfügung gegen den Mann. Der hatte sie zuvor auch mit Liebesbriefen belästigt. "Er schrieb mir, er wolle mich heiraten. Die Briefe hatte er vor meine Haustür gelegt. Ich habe sie der Polizei übergeben", schilderte die Ex-Frau des Fußballers Mats Hummels (35).