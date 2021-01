03.01.2021 19:08 Uhr

Cathy Hummels: Nach riesigem Shitstorm nun Instagram-Pause

Das war wohl ein Shitstorm zu viel für Cathy Hummels - die Spielerfrau kündigte jetzt eine Instagrampause an. Hintergrund: mit ihrer Reise nach Dubai zog sich die 32-Jährige den Zorn ihrer Follower auf sich.

Oliver Pocher hatte sie bereits in seiner „Bildschirmkontrolle“ – allerdings noch liebevoll – ermahnt, ihre Maske im Flieger doch lieber aufzubehalten – während des Aufnehmens von Insta-Videos. Dafür hatte sich Cathy bereits entschuldigt, doch die Flut an negativen Kommentaren ließ nicht nach.

Kein Wunder, immerhin empfiehlt es sich angesichts der anhaltenden Corona-Pandemie im Moment auch nicht gerade, zu reisen. Doch viele Influencer pfeifen darauf und fliegen entweder nur zum Spaß oder natürlich „jobbedingt“ durch die Weltgeschichte. So anscheinend auch die Ehefrau von Mats Hummels. Denn sie flog nach Dubai für einen Geschäftstermin mit der Fitnessmarke „Barre“. Auf Instagram präsentierte sie dann aber in typischer Influencer-Manier nicht nur Videos von ihren Workouts, sondern auch sich selbst im Bikini vor einer traumhaften Meeres-Kulisse.

Hass-Kommentare reißen nicht ab

Und das gefiel ihren Fans so gar nicht. „Was für eine Doppelmoral! Erst Masken „für den guten Zweck“ verkaufen und dann während des Lockdowns Urlaubsbilder posten“, schrieb ein wütender User. Ein anderer drückte es noch nett aus: „Du bist eine wunderschöne Frau Cathy, aber dieses Foto hätte ich nicht rein gesetzt, wünsche euch einen guten Rutsch“.

Wieder andere wetterten: „Es ist ja nicht so, dass ich es dir nicht gönne, aber muss den zum Businesstrip deklarierten Urlaub denn ständig posten? Hier sterben gerade so viele Menschen wie noch nie an Corona“ oder „Wie viele Tote ist uns unser persönlicher Egoismus, unser persönlicher Luxus noch wert?“

Die harten Worten scheinen der Mama von einem kleinen Sohn nun zu viel geworden zu sein. Mit einem witzigen Foto, das sie kurz nach der Geburt mit gekühlten Kohlblättern im BH zeigt (ihre Fans hatten nach ihrem lustigsten Bild gefragt) verabschiedet sie sich erst mal für eine Weile.

„Mein Instagram geht in den Lock-Down“

Cathy Hummels schrieb zu dem Bild: „Mit diesem Foto möchte ich mich auch entschuldigen, wenn manche einen falschen Eindruck bekommen haben. Meine Reise nach Dubai ist in erster Linie rein beruflich, aber natürlich nutze ich auch die freie Zeit mit meinem Sohn und wir machen es uns so schön es geht. Ihr kennt mich ja. Ich mache immer das Beste aus allem“.

Sie fügte hinzu: „ABER: Ich habe viel nachgedacht und denke, dass hier viele Interpretationen in die falsche und unwahre Richtung gehen. Aus diesem Grund geht mein Instagram jetzt mal für ein paar Tage in den Lock-Down. Ich melde mich wieder aus Deutschland aus der Quarantäne. Bis dahin: Bleibt gesund und passt auf euch auf“.

„Unnötige Reise“

Aber in der Instagram-Welt kann man es den Leuten nie recht machen, also hagelt es auch für diese Entscheidung Kritik. „Einsicht klingt irgendwie anders. Die Menschen äußern sich zu recht kritisch zu dieser UNNÖTIGEN Reise. Schade, dass Sie das nicht richtig einordnen können!“ schreibt jemand. Ein anderer kommentiert sarkastisch: „Schade, dass es noch keine Erfindung gibt, dass man Geschäftstermine via Online-Konferzenz abhalten kann. Viel Erholung beim Instagram-Detox“.

Galerie

Viele Fans, die sie unterstützen

Aber die BVB-Spielerfrau bekommt auch positives Feedback für ihre Entscheidung. „Traurig das du dich rechtfertigen musst weil du berufsbedingt ins Ausland reisen musst…“ heißt es da oder auch: „Die Leute die nur immer lästern und negatives über deine Reise sagen sind doch meist nur neidisch. Das sind dann solche die z. B. an Weihnachten mit 1000 anderen zum Rodeln mit den Kindern unterwegs waren“. Wieder ein anderer schrieb: „Du bist niemand Rechenschaft schuldig, würdest Du nicht arbeiten , hieße es, sie lebt auf Kosten ihres Ehemannes. Gut dass Du jetzt mal abblockst. Bleibt schön gesund“. (SV)