Stars Cathy Hummels: Sohn Ludwig könnte dem Papa folgen

Cathy Hummels - 2022 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 12.05.2025, 14:46 Uhr

Cathy und Mats Hummels Sohn Ludwig kommt offenbar nach seinem Vater.

Der Siebenjährige wächst seit der Scheidung seiner Eltern im Jahr 2022 bei seiner Mutter in München auf und sieht seinen Vater, der aktuell für AS Rom Fußball spielt, nur selten. Trotzdem scheint er das Talent des ehemaligen Nationalspielers geerbt zu haben. Er wurde sogar schon von Fußball-Scouts bemerkt, wie Cathy bereits vor ein paar Wochen verriet.

Gegenüber ‚RTL‘ verriet die Influencerin jetzt, dass Ludwig Gefallen am Fußball gefunden hat. Allerdings hat er daran scheinbar selbst Spaß und macht den Sport nicht nur wegen seines berühmten Vaters. „Ich stärke sein Selbstvertrauen, indem ich ihm zeige, dass es richtig ist, so zu sein, wie er ist. Ganz unabhängig davon, wer sein Vater ist“, verriet Cathy und fügte hinzu, dass ihr Sohn ohnehin nicht genau den gleichen Weg gehen will wie sein Papa: „Er schießt gerne Tore. Verteidigen ist ihm zu langweilig.“ Ludwig will stattdessen lieber Stürmer werden, und er ist scheinbar auf dem besten Weg. Mama Cathy verrät nämlich auch: „Er hat wirklich viel Talent und da gibt’s definitiv Ambitionen.“