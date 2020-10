05.10.2020 20:30 Uhr

Cathy Hummels: Sohn Ludwig lernt schon Englisch!

Cathy Hummels hat kürzlich verraten, dass ihr zweijähriger Sohn Ludwig zweisprachig aufwächst. Der Grund ist unklar. Ihre Fans finden es trotzdem super.

Cathy Hummels (32) und ihr Mann Mats Hummels (31) wissen allzu gut, dass es heutzutage besonders wichtig ist, die englische Sprache zu beherrschen. Das wollen sie ihrem Sohn Ludwig (2) schon so früh wie möglich beibringen. Daher wächst er zweisprachig auf: Er lernt die Muttersprache seiner Eltern Deutsch und zusätzlich Englisch. Damit ist der kleine Fratz seinen anderen Altersgenossen sicher schon um einiges überlegen.

Quelle: instagram.com

Auf Instagram veröffentlichte die 32-Jährige ein Foto von sich und ihrem Sohn Ludwig. Der Zweijährige sitzt auf dem Schoss seiner Mutter und beide schauen gemeinsam die englischsprachige Kinderserie „Peppa Wutz“. Völlig ungeschminkt und im entspannten Kuschel-Outfit zeigt sich die Moderatorin auf ihrem Instagram-Post. Darunter schreibt sie: „It’s us watching peppa together“ (übersetzt: Das sind wir beim Peppa-Schwein gucken) – natürlich auf Englisch. Wenn’s mal regnet, dann darf das auch sein. Mir macht das auch Spaß. Wie war war euer Tag?“

Kinderserie als Englisch-Training

Gemeinsam Fernsehen gucken? Bei Cathy Hummels nur eine Ausnahme, wenn das Wetter mal nicht mitspielt. Wenn Söhnchen Ludwig dann mal eine Kinderserie schauen darf, ist das nicht nur Entertainment, sondern auch gleich Fremdsprachen-Training. In diesem Fall hilft die englischsprachige Kinderserie „Peppa“ , seine Sprachkenntnisse in Englisch zu vertiefen. Cathys Fans sind total begeistert von den Erziehungsmethoden der 32-Jährigen. Einer schreibt unter ihrem Post: „Mit Sprachen kann man nie früh genug anfangen. Das machst Du toll.“

Süße Ludwig-Updates

Regelmäßig verzückt Cathy ihre Instagram-Fans mit Fotos von sich und ihrem zweijährigen Sohn Ludwig. Wir sehen, dass der kleine Spross immer größer wird. Anders als anderen Influencern, ist es Cathy besonders wichtig, dass die Privatsphäre ihres Sohns geschützt ist. Deshalb ist auf keinem ihrer Bilder das Gesicht von Ludwig zu sehen.

Quelle: instagram.com

Arm in Arm mit Oliver Pocher

Besonders wichtig ist Cathy neben ihrem Sohn, vor allem gesunde Ernährung und Sport. Sie versorgt ihre Fans regelmäßig mit Workouts und Rezepten zum Nachmachen. Ihr Wissen machen sich jetzt auch Amira (28) und Oliver Pocher (42) zu nutzen.

Laut Amira hat sich Pocher in den letzten Jahren ein wenig gehen lassen. Sie möchte, dass ihr Ehemann wieder in Form kommt und will sich Cathy als prominente Unterstützung mit ins Boot holen. Die hübsche Moderatorin lässt sich das natürlich nicht zweimal sagen und erstellte für Oli direkt einen „Der Speck muss weg“-Plan. Bei dessen Umsetzung wurden Cathy und Oli von Kameras begleitet, denn wie sich der 42-Jährige geschlagen hat, war in seiner TV-Show „Pocher gefährlich ehrlich“ auf RTL zu sehen.