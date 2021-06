Cathy Hummels: Sohn Ludwig wird Papa Mats im Partnerlook anfeuern

Cathy Hummels freut sich auf das Spiel Deutschland gegen Portugal. (nra/spot)

19.06.2021 16:50 Uhr

Am Samstag steigt das große Match Deutschland gegen Portugal: So haben sich Mats Hummels' Ehefrau Cathy und Söhnchen Ludwig auf das Spiel vorbereitet.

Am Samstagabend spielt Deutschland bei der Fußball-EM gegen Europameister Portugal. Cathy Hummels (33) möchte ihren Ehemann Mats (32) nach dessen Eigentor gegen Frankreich jetzt besonders unterstützen. Auf Instagram zeigt Hummels nun, dass sie für Söhnchen Ludwig (3) extra ein Trikot geschmückt hat, damit dieser seinen Papa im Partnerlook anfeuern kann.

„Ludwig und ich sind startklar für heute – sein Trikot hab ich eben beflockt und jetzt steht einem Sieg hoffentlich nichts mehr im Weg“, schreibt sie zu dem Beitrag. Ludwig wolle das gleiche Outfit wie sein Papa tragen, erklärt die Influencerin. Mit dem süßen Trikot möchte sie ihren Sohn überraschen. Sie freut sich: „Seine Augen werden so leuchten, wenn er das sieht!“

Cathy Hummels: „Gewinnt Deutschland?“

In einer Instagram Story teilte Hummels außerdem einen Clip mit ihrem Sohn, in dem er sich schon am Freitag auf das Fußballspiel freute. „Gewinnt Deutschland morgen?“, fragt Mama Hummels. Für Ludwig ganz klar: „Ja“. Cathy und Mats Hummels sind seit 2015 verheiratet – Sohn Ludwig kam 2018 zur Welt.