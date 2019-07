Cathy Hummels sucht eine Praktikantin

Montag, 22. Juli 2019 22:00 Uhr

Cathy Hummels sucht via Social Media eine Assistentin. Die 31-Jährige hat scheinbar alle Hände voll zu tun. Wenn sie sich nicht um ihren Ludwig kümmert, fordert sie ihre Arbeit als Designerin.

Damit sie in Zukunft ihre Aufgaben weiterhin alle unter einen Hut bekommen kann, sucht sie sich nun Unterstützung. In ihrer Instagram-Story hat die Ehefrau von Profi-Kicker Mats Hummels eine Stellenanzeige geteilt. Für die Bereiche „Social Media“, „Event-Orga“ und „Office Work“ sucht die viel beschäftigte Mutter ab Mitte August eine Praktikantin oder Volontärin. Dabei weist sie ihre Fans ausdrücklich darauf hin, dass „nur Bewerbungen per E-Mail berücksichtigt werden können.“

Ihren Bewerbungsaufruf beendet sie ganz klassisch auf formelle Weise und schreibt dazu: „Ich freue mich auf eure Bewerbungen.”

In erster Linie Mutter

Erst Anfang des Jahres erklärte Cathy, dass ihre Familie für sie höchste Priorität hat. „Ich versuche, eine Balance zu finden, weil ich in erster Linie Mutter bin. Mein Sohn steht dabei an erster Stelle. Deswegen muss ich auch immer darauf achten, dass ich meine Projekte bestmöglich organisiere. Dazu gehört viel Struktur. Somit starte ich mit Vollgas ins Jahr, was die Arbeit angeht, aber lege auch immer einen Fokus darauf, dass ich genug Zeit für mein Kind und meinen Mann habe“, so die hübsche Brünette im Gespräch mit ‚InTouch Online’.