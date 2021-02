08.02.2021 20:30 Uhr

Cathy Hummels von Fans gemobbt: „Bauch wie bei einer 90-Jährigen“

Immer wieder bekommt Cathy Hummels viel Hate im Netz zu spüren. Jetzt muss sie unter ihrem Instagram-Post Bodyshaming ertragen...

Immer wieder zeigt Cathy Hummels stolz ihren Körper – kein Wunder, denn für den trainiert die 33-Jährige auch hart mit Yoga und Home-Workouts. Doch unter einem ihrer aktuellen Fotos muss Cathy jetzt ganz schön viel Bodyshaming von ihren Hatern ertragen…

Cathy will ihre Fans zum Sport motivieren

Eigentlich wollte Cathy ihre Fans nur mit ihrem Instagram-Post dazu animieren, mit ihr zu ihren eigenen Home-Workout-Videos zu trainieren. Dafür setzt sich die Frau von Fußballer Mats Hummels in einem gemütlichen und bauchfreien Zweiteiler in Szene und strahlt zufrieden in die Kamera. Doch anstatt für ihr Lächeln, interessieren sich ihre Hater mehr für ihren Bauch…

„Bauch wie bei einer 90-Jährigen“

Unter ihrem Bild muss Cathy jetzt ordentlich Kritik einstecken. Viele Hater lassen unverschämte Bodyshaming-Kommentare unter ihrem Post ab, wie zum Beispiel:„Sorry, Bauch wie bei einer 90-Jährigen“. Ein anderer maßt sich dieses Urteil an: „Du möchtest bestimmt Komplimente zu deinen ‚Muskeln‘ bekommen, richtig? Leider sieht dein Bauch unsportlich aus. Mach mal ein Pamela Reif-Workout, die sind richtig gut, auch bei schlaffer Haut.“

Cathy ist stolz auf ihrem Körper

Auch wenn solche Kommentare sicherlich nicht spurlos an ihr vorbei gehen, lässt sich Cathy davon nicht unterkriegen. Erst vor kurzem macht sie ihren Bodyshamern eine klare Ansage und setzt sich für ihren Körper ein. „Dieses Foto ist komplett unbearbeitet, weil ich verdammt stolz auf meinen Körper bin. Falten und Narben sind keine imperfection sondern memories!“, schreibt die Mutter eines dreijährigen Sohnes zu einem Bild von sich im knappen Sportoberteil.

Ihre wahren Fans stehen hinter ihr

Für ihre Selbstliebe kassiert Cathy zum Glück auch immer wieder haufenweise lieb gemeinte Nachrichten ihrer Fans. „Total die richtige Einstellung! Natürliche Schönheit mit kleinen liebenswerten Makeln ist eh nicht zu toppen“, schwärmt eine Frau im Insta-Kommentar. Eine andere schreibt: „Ich finde es mega, dass du dich so zeigst und nicht so bearbeitet wie viele andere.“

