Cathy Lugner nach Brust-OP: „Werde mir diesen Plastikmüll nicht mehr einsetzen lassen!“

Cathy Lugner nach Brust-OP: "Werde mir diesen Plastikmüll nicht mehr einsetzen lassen!"

03.06.2021 10:38 Uhr

Ich-Darstellerin Cathy Lugner hat sich nach ihrer letzten, sechsstündigen Brust-OP gemeldet und ein Update gegeben.

Die ehemalige Unternehmers-Gattin ließ sich 2008 nach der Geburt ihrer Tochter Brustimplantate einsetzen. Doch dann standen diese im Verdacht, krebserregend zu sein. Deshalb ließ sich die 31-Jährige diese nun ganz schnell wieder entfernen.

Wie es ihr nach der OP geht, verriet Cathy Lugner jetzt im Interview mit „Extratipp“. So hätte die Operation sechs Stunden lang gedauert, doch jeder Schritt sei wichtig gewesen, denn: „Die Gesundheit ist natürlich viel wichtiger, als ein paar Brüste.“

Auf die Frage, ob sie sich die Brüste noch einmal vergrößern lassen würde, antwortete sie klar: „Nein. Ich werde mir für kein Geld der Welt mehr diesen Plastikmüll einsetzen lassen! Wer einmal richtig krank war – und das war ich leider – der will nur noch gesund werden.“

Cathy Lugner war ahnungslos

Vor wenigen Wochen stellte sie in einer Instagram-Story klar: „Ich werde mir aufgrund meiner Breast Implant Illness meine Implantate entfernen lassen.“ Und weiter: „Ich wusste gar nicht, dass es so etwas wie Breast Implant Illness gibt. Woher auch? Es hatte mich nie jemand darüber aufgeklärt.“ Zwar hatte sie noch etwas Angst, wusste jedoch, dass es notwendig ist: „Bye-bye, Boobies. Aber die Gesundheit ist natürlich wichtiger als ein paar Brüste.“ Vor einiger Zeit hatte sie sich für den slowakischen ‘Playboy‘ ausgezogen. Doch einer, dem das nicht so wirklich passte, war natürlich ihr Ex-Mann, Baulöwe Richard Lugner.

Kein Kontakt mehr mit Richard Lugner

Der sagte im Interview mit der „Bild“-Zeitung: „Nackte Frauen sind schön, aber als Frau Lugner sollte man solche Sachen nicht machen. Es gibt ja viele Frauen, die sich gern nackt ablichten lassen, und Cathy tut das besonders gern. Aber es ist die Frage, ob man für Geld alles machen sollte.“

Seit ihrer Trennung im Jahr 2016 gibt es zwischen beiden keinen Kontakt mehr, so Lugner: „Ich habe mit Cathy keinen Kontakt. Sie wollte den Namen ablegen, aber als Cathy Lugner hat sie nun einmal mehr Erfolg als mit ihrem eigenen Namen Cathy Schmitz.“ (Bang)