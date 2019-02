Cathy Lugner will noch ein Baby

Donnerstag, 7. Februar 2019 14:40 Uhr

Cathy Lugner lässt die Baby-Bombe platzen. Die 29-Jährige hatte sich im Oktober aufgrund gesundheitlicher Probleme aus der Öffentlichkeit zurückgezogen und erst kürzlich wieder an die Öffentlichkeit gewagt.

Nun überraschte sie ihre Fans mit ganz besonderen Neuigkeiten. Die Ex-Frau von Baulöwe Richard Lugner verriet in ihrer Instagram-Story, dass sie sich ein Geschwisterchen für ihre Tochter Leonie wünscht. So antwortete sie auf die Frage, ob sie nochmal Mutter werden möchte: „Auf jeden Fall! 1-2 schaffe ich noch.“ Auch einen Namen für den gewünschten Familienzuwachs hat sie schon im Kopf. Für den Fall, dass Cathy einen Jungen zur Welt bringen sollte, will sie ihr Kind Damian nennen.

Quelle: instagram.com

Sie ist wieder bei Insta

Dazu erklärte sie, dass Leonie so heißen würde, wenn sie ein Junge geworden wäre. Nachdem sie ihre Social-Media Pause mit einigen heißen Schnappschüssen im Schnee beendet hat, teilt die Blondine nun wieder regelmäßiger sexy Fotos auf ihrem Account. Selbst ihre zehnjährige Tochter Leonie kommentierte das Instagram-Comeback ihrer Mutter und schrieb zu einem der Schnee-Fotos: „Du bist die beste Mama der Welt. Zusammen schaffen wir alles.“