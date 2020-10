08.10.2020 23:09 Uhr

Cathy und Mats: Ist die Hummels-Ehe am Ende?

Seit Monaten brodelt die Gerüchteküche um die Ehe von Cathy und Mats Hummels. Ob es bei den beiden so sehr kriselt? Cathy hält sich bedeckt…

Fünf Jahre sind Mats Hummels und Cathy Hummels nun schon verheiratet, seit nunmehr 13 Jahren bereits ein Paar. Dass es ab und an mal kriselt ist unvermeidlich. Allerdings ranken sich nun schon seit 2019 die Gerüchte um eine baldige Trennung des Fußball-Profis und der Moderatorin. Cathy hat sich nun dazu geäußert.

Cathy Hummels: Nicht getrennt. Aber?

In einem Interview mit der “Bild”-Zeitung stellte Cathy nun klar: “Wir sind nicht getrennt.” Doch ihre folgenden Worte lassen trotzdem vermuten, dass es nicht besonders toll läuft im Hause Hummels…..Oder in den Häusern Hummels, denn Cathy und Mats leben derzeit getrennt, sie in München und er in Dortmund. Das liegt allerdings nicht an Eheproblemen, sondern an der Arbeit. Mats hat in 2019 nämlich vom FC Bayern München zum BVB gewechselt, während Cathy weiterhin in München hausiert.

Alltägliche Eheprobleme

“Selbst wenn es immer mal wieder schwierig ist, arbeiten wir an uns.”, erzählt Cathy weiter. “Es ist eben so wie bei jedem anderen normalen Ehepaar auch. Wir haben Ups and Downs.” Wo sie natürlich Recht hat, denn welche Ehe ist schon durchweg perfekt und problemlos?

Das große Aber

Zum Schluss sagt Cathy: „An erster Stelle steht für uns immer das Glück unseres Kindes. Wir halten als Familie immer zusammen.” Auch auf Instagram hält sie sich bedeckt und wiederholt eigentlich nur das, was bereits gesagt wurde: „Im Leben gibt es immer Ups and Downs. Eine Sache ist aber ganz wichtig: Als Familie hält man immer zusammen. Ob Höhen oder Tiefen. An erster Stelle steht immer unser Ludwig.“ Eine Trennung ist also nicht in Sicht, ein Liebeshoch wirkt aber auch weit entfernt. Besonders wenn man anmerkt, dass seit August auch keine Instagram-Updates der beiden gemeinsam kamen. Normalerweise teilte Cathy regelmäßig Schnappschüsse mit Mats. Ob das an der Distanz oder doch an Ehe-Problemen liegt?

Fremdgehgerüchte über Mats

In 2019 gingen Fremdgehgerüchte über Mats Hummels rum. Der Grund? Seine Instagram-Likes. Ein Fan hatte beobachtet, dass Mats häufiger die Bilder von Lena Meyer-Landrut liket, als die von seiner Gattin. Obwohl das natürlich eine eher lustige Beobachtung ist, will ein “Bild”-Insider wissen, dass sogar beim BVG über ein Ehe-Aus gemunkelt wird. Wie gut oder schlecht es um die Ehe von den Hummels steht, ist also weiterhin unklar. Zumindest eine Trennung ist derzeit nicht vorgesehen, was doch wenigstens etwas ist.