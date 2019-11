„Cats“: Hier ist der neue deutsche Trailer

Diese Weihnachten will uns der oscar-prämierte Regisseur Tom Hooper mit seiner Leinwandadaption von Andrew Lloyd Webbers einstiger Musicalsensation ‚Cats‚ verzaubern! Jetzt gibt es einen neuen Trailer.

In einer besonderen Nacht im Jahr versammeln sich die Katzen Londons zum geheimnisvollen Jellicle Ball und haben so die Chance auf ein neues Leben. Lernen Sie im neuen, mitreißenden Trailer nun die Jellicle Cats besser kennen, die mit James Corden, Judi Dench, Jason Derulo, Idris Elba, Jennifer Hudson, Ian McKellen, Taylor Swift, Rebel Wilson und Primaballerina Francesca Hayward hochkarätig besetzt sind. Dabei werden in der deutschen Fassung die mitreißenden Songs basierend auf der bekannten und beliebten deutschsprachigen Musical-Version zu hören sein, in der Übersetzung von Michael Kunze.

Kinostart ist am 25. Dezember

„Cats“-Historie

„Cats“ gehört zu den erfolgreichsten Musicals, die jemals auf den legendären Bühnen des Londoner West End und am Broadway gelaufen sind. Premiere hatte „Cats“ 1981 am New London Theatre – mit einer Laufzeit von 21 Jahren am Stück und fast 9.000 Vorstellungen brach es alle Rekorde und schrieb Theatergeschichte. Die Broadway-Produktion wurde 1983 mit insgesamt sieben Tony Awards prämiert, unter anderem als bestes Musical.

Am Broadway lief „Cats“ 18 Jahre lang und wurde weltweit adaptiert, unter anderem auch in Hamburg, wo die Produktion fast 15 Jahre lang zu sehen war. Seit der Premiere 1981 ist „Cats“ kontinuierlich auf der ganzen Welt aufgeführt worden. Nach neuestem Stand haben 81 Millionen Zuschauer in 50 Ländern und in 19 verschiedenen Sprachen das Musical gesehen und so zu einer der erfolgreichsten Bühnenshows aller Zeiten gemacht.