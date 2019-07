CDU-Mitglied Sophia Thomalla zu Merkels Gesundheitszustand

Freitag, 12. Juli 2019 10:33 Uhr

Auch Kanzlerinnen haben ein Recht auf Privatsphäre. Sagt Moderatorin und Ich-Darstellerin Sophia Thomalla.

TV-Moderatorin Sophia Thomalla (29) hat Spekulationen über den Gesundheitszustand von Bundeskanzlerin Angela Merkel (64) kritisiert. „Wenn sie sagt, dass wir uns keine Sorgen machen brauchen, dass es ihr gut gehe und sie das im Griff hat, dann ist das für mich vollkommen ausreichend“, schrieb sie am Donnerstag auf Instagram. Auch eine Kanzlerin habe ein Recht auf Privatsphäre. „Nicht jeder Hans Wurst hat das Recht zu wissen, was dahinter steckt. Nicht jeder Hans Wurst hat das Recht zu wissen, was dahinter steckt. Wer bitte kommuniziert denn seine Krankenakte in der Öffentlichkeit? Eigentlich nur Leute, die über Mitleid sich Sympathiepunkte erhoffen. Aber die fand ich ja schon immer zum kotzen.“

Ist Merkels Zittern Privatsache?

Nach mehreren Zitteranfällen bei öffentlichen Empfängen machen sich viele Menschen Sorge um Merkels Gesundheit. CDU-Mitglied Thomalla erklärte, Merkel sei in den 14 Jahren ihrer Kanzlerschaft nur selten krank gewesen. Ihre Robustheit bei Verhandlungen sei legendär. „Fand ich schon immer geil – Mutti macht ihr nicht kaputt.“

In einem Kommentar der ‚Sächsischen Zeitung‘ heißt es – stellvertretend für viele Medien mit der gleichen Meinung – zum Thema, ob Merkels Zittern Privatsache sei: „Das Private hört bei Regierungschefs allerdings dort auf, wo Krankheit dauerhaft oder jedenfalls längerfristig die Ausübung von Amtsgeschäften maßgeblich einschränkt. Doch Merkels Unpässlichkeiten passierten nicht hinter verschlossenen Türen, sondern vor den Augen der ganzen Welt. Irgendwann braucht es eine plausible Erklärung, ob Kräfte und Fähigkeiten ausreichen, das Amt auszufüllen.“ (dpa/KT)

Ist Merkels Zittern Privatsache? Ja, definitiv. Solange es bei offiziellen Termin passiert nicht. Ist mir echt egal. Abstimmen Ja, definitiv. 52,94%, 9 votes Solange es bei offiziellen Termin passiert nicht. 23,53%, 4 votes Ist mir echt egal. 23,53%, 4 votes View questions