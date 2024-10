Sie blickt zurück Cecilia Asoro nach „Promi Big Brother“: „War eine krasse Erfahrung“

Cecilia Asoro mit Moderator Jochen Schropp bei "Promi Big Brother". (wue/spot)

SpotOn News | 17.10.2024, 13:14 Uhr

Cecilia Asoro ist als vierte Kandidatin aus "Promi Big Brother" ausgeschieden. Nach dem Exit spricht sie von einer "krassen Erfahrung" und bedankt sich bei den Fans.

Der TV-Container leert sich weiter: Nach dem Aus von Moderatorin Verena Kerth (43), Promi-Reporterin Bea Peters (42) und TikToker Sinan Movez (19) hat es auch Model und Reality-Teilnehmerin Cecilia Asoro (28) erwischt. Sie ist als vierte Kandidatin aus der aktuellen "Promi Big Brother"-Staffel ausgeschieden.

"Hi, meine Lieben. Es ist vorbei, das ist das Game", erklärt Asoro nach ihrem Exit, wie auf dem Instagram-Kanal der Sendung in einem Clip zu sehen ist. "Es war eine krasse Erfahrung, es war geil und alles, wie es passiert ist, sollte so sein." Vermissen werde sie vor allem ihre Mitbewohnerin Elena Miras (32).

Auch wenn es nicht sein sollte, zeigt sich Asoro nicht allzu traurig. "Ich freue mich und ich danke für jede Unterstützung und ich hab euch lieb", sagt sie in dem kurzen Video. In der Nacht meldete sie sich zudem auf ihrem eigenen Instagram-Account zu Wort. "Danke für euren Support", schreibt sie in einer Story, die auf das Aus verweist.

"Auch draußen werde ich mit Elena noch ganz dicke sein"

"Für dich ist 'Promi Big Brother' vorbei, Cecilia", musste sie sich zuvor im Container vom großen Bruder anhören. Von der Entscheidung schien Miras noch getroffener als Asoro selbst. Die versuchte ihre weinende Mitbewohnerin mit einem "Mach dir keinen Kopf" zu beruhigen, bevor sie sich auch von den anderen verabschiedete, die derzeit noch auf den Sieg hoffen – darunter Realitystar Mike Heiter (32), Schauspielerin Mimi Fiedler (49) und Profifußballer Max Kruse (36). Draußen von Moderator Jochen Schropp (45) empfangen, erklärte Asoro direkt, dass Miras in der Show ihre Bezugsperson gewesen sei "und auch draußen werde ich mit Elena noch ganz dicke sein".

Weiter mit der nächsten Folge von "Promi Big Brother" geht es im Fernsehen in Sat.1 und auf dem Streamingdienst Joyn am heutigen 17. Oktober ab 22:30 Uhr. Bei dem Streamingservice gibt es zudem für Nutzerinnen und Nutzer mit kostenpflichtigem Joyn Plus+-Account einen 24-Stunden-Livestream aus dem Container.